macOS 12 Monterey officieel: dit is er allemaal nieuw

Tijdens WWCC 2021 heeft Apple een update voor macOS onthuld: macOS 12 Monterey. De nieuwe versie brengt geen grote veranderingen met zich mee, maar bevat wel handige verbeteringen.

macOS 12 Monterey officieel aangekondigd

Voordat de WWDC 2021-keynote van start ging, wisten we stiekem al dat macOS 12 geen enorme update zou worden. Zijn voorganger, macOS Big Sur, bracht immers wél grote vernieuwingen met zich mee. Vooral op designgebied zette Apple met deze update de grootste stap in jaren. Maar onder de motorkap werd een boel aangepast met Apple Silicon en een flinke Safari-update.

macOS 12 heeft de naam Monterey gekregen en focust zich daarentegen op kleinere verbeteringen, die het besturingssysteem voor Apple-computers weer een stukje beter en fijner in gebruik maken.

Wanneer wordt macOS 12 uitgebracht?

Hoewel Apple de macOS 12-update vanavond heeft aangekondigd, duurt het nog wel even voordat je met de nieuwe functies aan de slag kan. De release vindt zeer waarschijnlijk pas in het najaar plaats. Tot die tijd brengt het bedrijf van Tim Cook verschillende bètaversies uit om de update goed te testen. Wel moet al snel een publieke testversie verschijnen, die ook normale gebruikers kunnen downloaden en installeren.

