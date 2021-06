Wat wordt de naam van macOS 12? Apple heeft twee opties

macOS 11 heeft als bijnaam Big Sur, maar hoe gaat zijn opvolger heten? Uit onderzoek blijkt dat Apple twee opties heeft. De naam van macOS 12 wordt waarschijnlijk Monterey of Mammoth.

Dit wordt de naam van macOS 12

Iedere nieuwe versie van macOS, de software van Apple-computers, heeft een bijnaam. Deze refereren altijd naar een mooie plek in Californië, de thuisbasis van het bedrijf.

De afgelopen jaren hebben we zodoende Yosemite, El Capitan, Sierra, Catalina en Mojave gehad. De meest recente versie kwam uit in 2020 (macOS 11) en draagt de bijnaam Big Sur.

macOS 12 is nog niet gepresenteerd. Apple kondigt de nieuwe Mac-versie deze maandag officieel aan tijdens WWDC, haar jaarlijkse bijeenkomst voor ontwikkelaars. De vraag is dus: hoe gaat ‘ie heten?

‘macOS 12 heet Mammoth of Monterey’

Volgens website 9to5Mac zijn er twee opties: Mammoth of Monterey. Beide namen werden onlangs door Apple verlengd en geregistreerd als handelsmerk. Mammoth werd op 29 april verlengd en verwijst naar de Mammoth Mountains, een skigebied.

Op 29 december registreerde Apple de naam Monterey, een plaats in Californië. Opvallend detail is dat Big Sur (de naam van de huidige macOS-versie) een gebied is in Monterey. Apple koppelt geografische plaatsen vaker met elkaar, bijvoorbeeld door eerst Sierra (in 2016) en later High Sierra (in 2017) uit te brengen.

De naam van macOS 12 wordt dus waarschijnlijk Monterey of Mammoth. Welke van de twee het wordt, is nog niet duidelijk. Wanneer macOS 12 een bescheiden update is lijkt Monterey ons gepast. Deze naam is logischer, want macOS 11 Big Sur was de grootste Mac-update in jaren.

Maar, vlak Apple niet uit. Wellicht kondigt het bedrijf aanstaande maandag een hele grote update aan. In dat geval is Mammoth de betere optie.

De redactie van iPhoned doet aanstaande maandag live verslag van WWDC 2021. De presentatie gaat om 19:00 uur Nederlandse tijd van start en onder meer iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 en dus macOS 12 worden aangekondigd. In onderstaand artikel zetten we al onze verwachtingen voor WWDC 2021 op een rij.

Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of download onze gratis app. Je kunt ons natuurlijk ook volgen via de site, Facebook, Twitter en Instagram. Tot maandag!