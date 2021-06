macOS 12 (Monterey): hier kun je de nieuwe wallpapers downloaden

Is jouw Mac toe aan een nieuwe achtergrond? Het duurt nog even voordat je macOS 12 kunt downloaden, maar de officiële wallpapers zijn al wel beschikbaar. Zo krijg je de achtergronden op jouw Mac(Book).

Lees verder na de advertentie.

macOS 12 wallpapers downloaden

Later dit jaar kun je macOS 12 downloaden. De nieuwe Mac-update heeft de bijnaam Monterey en voegt niet alleen nieuwe functies toe, maar ook frisse wallpapers. Deze achtergronden zijn nu online gezet waardoor je alvast kunt wennen aan de nieuwe vormgeving.

Er zijn twee nieuwe wallpapers verschenen: een voor de lichte modus, en een voor de donkere. Hieronder kun je de officiële macOS 12 wallpapers downloaden.

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

Je kunt de wallpapers downloaden door op het plaatje te klikken, en deze vervolgens op te slaan op je Mac. Via het Apple-menu kun je via ‘Systeemvoorkeuren’ naar ‘Bureaublad en schermbeveiliging’ gaan. Daar kun je in het paneel ‘Bureaublad’ de zojuist opgeslagen wallpaper(s) als Mac-achtergrond instellen.

Dit is er nieuw in macOS 12

macOS 12 bouwt voort op het fundament van macOS 11 (Big Sur). De vernieuwingen zijn daarmee eerder evolutionair, dan revolutionair. Een fijne toevoeging van macOS 12 is Universal Control. Met deze functie wordt het mogelijk om fijner op meerdere Apple-apparaten tegelijk te werken. Je kunt de trackpad van je iMac bijvoorbeeld gebruiken om je iPad te bedienen, of je MacBook.

Ook nieuw in macOS 12: AirPlay komt naar de Mac. Zo kun je onder meer films en muziek van je iPhone naar je Apple-desktop of -laptop streamen. Verder steekt Apple enkele van haar apps in een nieuw jasje, zoals Safari.

Wil je alles weten over de nieuwe Mac-update? Lees dan onze macOS 12-overzichtspagina voor het complete plaatje.

Ook interessant: Downloaden: dit zijn de officiële wallpapers van iOS 15 (en iPadOS 15)

Het laatste nieuws over macOS 12 Monterey: