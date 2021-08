macOS 11.5.2 met probleemoplossingen nu beschikbaar

Apple heeft een kleine macOS-update voor de iMac en MacBook uitgebracht. Het gaat om versie 11.5.2. In dit artikel laten we zien hoe je de update kunt downloaden en installeren. De nieuwe versie van macOS bevat probleemoplossingen.

macOS 11.5.2 downloaden doe je zo

Eind juli kwam Apple met macOS 11.5.1. Deze update bracht een aantal belangrijke beveiligingsupdates. macOS 11.5.2 bevat vooral probleemoplossingen. Veel over de update is niet bekend. We raden echter altijd aan om software-updates zo snel mogelijk te installeren.

Je downloadt macOS 11.5.2 als volgt:

Open de Systeemvoorkeuren; Klik op de knop ‘Software-updates’; Wacht tot macOS Big Sur hier verschijnt en klik op ‘Installeer nu’; Wacht tot de download is voltooid en volg de stappen op het scherm.

Tijdens de installatie van macOS 11.5.2 zal je Mac opnieuw worden opgestart. Zorg er daarom voor dat je al je bestanden hebt opgeslagen en programma’s hebt afgesloten. De update rolt uit voor de onderstaande Macs:

macOS Big Sur geeft de Mac een nieuw gezicht

Met macOS Big Sur heeft Apple de Mac eindelijk weer eens in een nieuw jasje gestoken. De app-iconen zijn nu vierkant, waardoor het besturingssysteem veel wegheeft van iOS 14. Ook heeft de Mac nu een bedieningspaneel, waarmee je belangrijke instellingen snel kunt aanpassen. Meer weten? Lees dan ons artikel over de belangrijkste nieuwe functies in macOS Big Sur.

