macOS 11.3 gaat ervoor zorgen dat je MacBook volledig is opgeladen voor belangrijke afspraken, zoals een (video)belafspraak. De laptop kijk hiervoor naar afspraken in de Kalender-app. Wanneer macOS 11.3 uitkomt is nog niet duidelijk.

macOS 11.3 gaat slimmer opladen

De functie werd door een lezer van MacRumors in een testversie van de nieuwe Mac-software. De website schrijft dat het om een uitbreiding voor Batterijconditie gaat, dat in macOS 10.15.5 werd toegevoegd. De nieuwe functie zorgt ervoor dat je altijd een volledig opgeladen MacBook hebt zodat je tijdens een afspraak niet om stroom verlegen zit.

De nieuwe Mac-softwareversie zorgt ervoor dat je laptop een paar uur voor aanvang van de eerstvolgende afspraak compleet wordt opgeladen. Hiervoor wordt gekeken naar de tijdsinstellingen van de Kalender-app. Wanneer je bijvoorbeeld een korte videobelvergadering op de planning hebt staan, hoeft de batterij niet helemaal volgeladen te worden.

Het is nog onduidelijk wanneer macOS 11.3 (Big Sur) uitkomt. De nieuwe Mac-softwareversie is momenteel in bèta en alleen te gebruiken voor ontwikkelaars van apps. Zodra zij hun programma’s hebben bijgewerkt komt er een testversie voor consumenten uit. Pas wanneer deze is afgerond verschijnt de definitieve update voor alle Mac-gebruikers.

Meer over over macOS 11.3

macOS 11.3 introduceert meerdere verbeteringen, met name voor Apple-computers met de nieuwe M1-chip. Tijdens het draaien van iPhone- en iPad-apps op een Mac (met M1-processor) kun je binnenkort bijvoorbeeld toetsenbordcombinaties gebruiken.

Verder verbetert de nieuwe softwareversie meerdere apps, waaronder Herinneringen en Muziek. Tot slot maakt macOS 11.3 het mogelijk om gamecontrollers van PlayStation en Xbox op je Mac te gebruiken.

Apple gaat de komende jaren al haar computers uitrusten met haar eigen chips. Deze zorgen voor de rekenkracht en zijn daarom belangrijk voor de snelheid. De eerste Apple-computers met een M1-chip zijn de nieuwste MacBook Air, MacBook Pro met 13 inch-scherm en Mac mini-desktop.