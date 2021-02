Downloaden: macOS 11.2 (Big Sur) is nu beschikbaar

Apple heeft een software-update voor de Mac uitgebracht. In dit artikel laten we zien hoe je macOS 11.2 (Big Sur) kunt downloaden en installeren. De nieuwe versie van macOS lost vooral veel bekende bugs op.

macOS 11.2 downloaden doe je zo

macOS 11.2 (Big Sur) is de nieuwste versie van Apples besturingssyteem voor de Mac. De nadruk van deze update ligt op het verhelpen van bekende bugs. Zo is de betrouwbaarheid van bluetooth verbeterd. Vooral de nieuwe MacBooks met M1-chip hadden soms last van verbindingsproblemen.

Na het downloaden van macOS 11.2 moeten ook problemen met iCloud Drive zijn verholpen. Die werd soms per ongeluk uitgeschakeld. Bezitters van een Mac mini met M1-chip zouden geen probleem meer moeten hebben met hun monitor. Soms kregen zij een zwart scherm te zien als hun display was verbonden met een hdmi-naar-dvi-adapter.

Je kunt macOS 11.2 als volgt downloaden: Open de Systeemvoorkeuren; Klik op de knop ‘Software-updates’; Wacht tot macOS Big Sur hier verschijnt en klik op ‘Installeer nu’; Wacht tot de download is voltooid en volg de stappen op het scherm.

Tijdens het installeren van macOS 11.2 zal je Mac opnieuw worden opgestart. Zorg er dus voor dat je al je bestanden hebt opgeslagen en programma’s hebt afgesloten. De update rolt uit voor alle onderstaande Macs:

macOS Big Sur zit boordevol nieuwe functies en is dan ook de grootste software-update voor de Mac in jaren. Zo is het design behoorlijk op de schop gegaan. De focus lag daarbij op gebruiksvriendelijkheid en snelheid. Verder heb je nu de beschikking over een bedieningspaneel en kun je aan de slag met widgets. We hebben alle belangrijke nieuwe functies in macOS Big Sur voor je op een rijtje gezet. Je kunt natuurlijk ook de video hieronder bekijken.

