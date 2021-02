Downloaden: Apple brengt macOS 11.2.2 uit met bugfix voor MacBooks

Apple heeft een nieuwe software-update voor de Mac uitgebracht. In dit artikel laten we zien hoe je macOS 11.2.2 (Big Sur) kunt downloaden en installeren. De update zorgt ervoor dat MacBooks niet beschadigd raken als je er een usb-accessoire op aansluit.

macOS 11.2.2 downloaden doe je zo

Twee weken na het verschijnen van macOS 11.2.1 heeft Apple een nieuwe versie van het besturingssysteem uitgebracht. Het gaat om een kleine update die vooral belangrijk is voor eigenaren van een MacBook Pro uit 2019 of nieuwer en een MacBook Air uit 2020 of nieuwer. De laptops functioneerden soms niet meer als je er een usb-accessoire op aansloot, zoals een hub of een dock van onbekende merken. Mogelijk bevat de update nog meer probleemoplossingen.

Je kunt macOS 11.2.2 als volgt downloaden:

Open de Systeemvoorkeuren; Klik op de knop ‘Software-updates’; Wacht tot macOS Big Sur hier verschijnt en klik op ‘Installeer nu’; Wacht tot de download is voltooid en volg de stappen op het scherm.

Tijdens de installatie van macOS 11.2.2 zal je Mac opnieuw worden opgestart. Zorg er daarom voor dat je al je bestanden hebt opgeslagen en programma’s hebt afgesloten. De update rolt uit voor de onderstaande Macs:

macOS Big Sur geeft Macs een nieuw gezicht

macOS Big Sur zit boordevol nieuwe functies en is dan ook de grootste software-update in jaren. Daarnaast geeft het frisse design de Mac een nieuw gezicht. De focus lag daarbij op gebruiksvriendelijkheid en snelheid. Verder heb je nu de beschikking over een bedieningspaneel en kun je aan de slag met widgets. We hebben alle belangrijke nieuwe functies in macOS Big Sur voor je op een rijtje gezet. Je kunt natuurlijk ook de video hieronder bekijken.

