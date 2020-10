Het laatste Apple-evenement van 2020 kan nog weleens druk worden. Uit de broncode van macOS 11.0.1 (Big Sur) blijkt namelijk dat het bedrijf mogelijk sleutelt aan maar liefst drie nieuwe Macs.

Lees verder na de advertentie.

Mysterieuze Macs duiken op in code van macOS 11.0.1

De ontdekking werd gedaan door Twitter-gebruiker HarckerTech. De jonge iOS-ontwikkelaar was door de broncode van de macOS 11.0.1-bèta (Big Sur) aan het spitten, toen hij in een mapje op de mysterieuze Macs stuitte.

Apple noemt in de code drie Mac-modellen die momenteel nog niet aangekondigd zijn. Het zou echter kunnen zijn dat het in werkelijkheid om minder Macs gaat, omdat sommige referenties misschien betrekking hebben op hetzelfde model.

Jammer genoeg verklapt de broncode van macOS 11.0.1 alleen dat er nieuwe Macs aan komen, maar verdere details blijven uit. We weten dus bijvoorbeeld niet of het om MacBooks gaat, of dat de iMac (alweer) een upgrade krijgt. Ook is onduidelijk of de nieuwe Macs al op de eigen Silicon-chips draaien.

Big Sur laat lang op zich wachten

Op moment van schrijven is macOS 11, bijgenaamd Big Sur, overigens nog steeds niet verkrijgbaar. Dat is opmerkelijk, want de softwareversie werd afgelopen zomer al aangekondigd. Bovendien zijn alle andere versie-updates – iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 en watchOS 7 – inmiddels wél verkrijgbaar. Mogelijk maakt Apple Big Sur gelijktijdig verkrijgbaar met de nieuwe Macs.

Vernieuwingen voor de Mac

De komende maanden beloven hoe dan ook interessant te worden voor Mac-gebruikers en enthousiastelingen. Het staat immers zo goed als vast dat het laatste Apple-evenement van 2020 zich compleet richt op computers. Half november schijnt het bedrijf de eerste Mac met Silicon-chip te presenteren. Deze computer gaat dus niet op een Intel-processor draaien, maar wordt door een Apple gemaakte chip aangestuurd.

Mogelijk krijgt de MacBook Pro de primeur. In de wandelgangen horen we namelijk dat Apple tijdens het november-evenement in ieder geval een 16 inch-MacBook Pro aankondigt. De eerste iMac met Silicon-cpu zou nog tot volgend jaar op zich laten wachten, zo beweerde een afgelopen week verschenen gerucht.

Het laatste nieuws over Apple: