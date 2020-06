Aanstaande maandag wordt de grote volgende macOS-update officieel onthuld. Dit zijn onze verwachtingen voor macOS 10.16.

macOS 10.16 verwachtingen

Terwijl de ene na de andere functie van iOS 14, iPadOS 14 en watchOS 7 lekt, is er opvallend weinig bekend over macOS 10.16. De update voor de Mac is al jaren degene waar het minste over uitlekt. Toch hebben we al het één en ander gevonden over deze update. Hier zetten we alles voor je op een rijtje.

1. Catalyst (Marzipan)

Vorig jaar zagen we al hoe Apple iOS en macOS dichter naar elkaar wil brengen. Voor ontwikkelaars moet het makkelijker worden om een app die voor de iPhone of iPad gemaakt is over te zetten naar een macOS-app. Vorig jaar is daar een start mee gemaakt met Project Catalyst. Apple heeft als voorbeeld de Home-app van iOS naar macOS overgezet, maar sindsdien is het stil gebleven.

We verwachten dit jaar grote stappen op dit gebied, zodat de leegte in de Mac App Store kan worden opgevuld en je iPhone, iPad en Mac nog beter met elkaar gaan samenwerken. Dat is ook goed nieuws voor je portemonnee: de apps die je op iOS hebt gekocht, kun je waarschijnlijk gratis ook op je Mac installeren.

2. Pro Mode

Een kleine verwijzing in de code van macOS Catalina noemde een ‘Pro Mode’ voor de Mac. Sindsdien hebben we hier niets meer over gehoord, maar het zou ons niets verbazen dat Apple een speciale stand toevoegt in de menubalk om Macs tijdelijk een boost te geven.

Apps zullen dan sneller werken en beter presteren, maar dit gaat wel ten koste van je accu en je zult de ventilatoren van je MacBook beter horen. Toch kan het een fijne functie zijn om die ene zware taak net wat sneller uit te voeren.

3. Vertaalfunctie van Siri

In de code van iOS 14 is gebleken dat Apple aan een vertaalfunctie werkt in de stijl van Google Maps. Met een druk op de knop in Safari kun je straks complete webpagina’s automatisch vertalen. Daarnaast zou Siri een verbeterde vertaalfunctie krijgen, zodat je in heel iOS en macOS geschreven tekst om kunt zetten in een andere taal.

4. Berichten-app aanpassingen

In de code van macOS Catalina zijn verwijzingen gevonden naar een verbeterde Berichten-app. Dat is ook hard nodig, want opmerkelijk genoeg loopt de Berichten-app op de Mac al jaren achter op die van iOS. Door de twee apps gelijk te trekken (en mogelijk opnieuw uit te brengen als een Catalyst-app) ontbreken er geen functies meer als je een chatbericht stuurt op je Mac.

5. Aanpassingen voor iCloud Sleutelhanger

Apple zou iCloud Sleutelhanger grondig willen herzien, zodat de dienst zich meer gaat gedragen als een volwaardige wachtwoordmanager. Zo zou de app ondersteuning krijgen voor tweestapsverificatie en gaat de dienst je waarschuwen als je ergens hetzelfde wachtwoord twee keer gebruikt. Deze aanpassingen zouden zowel in macOS als iOS gedaan worden.

6. Wallpaper-pakketten

Apple heeft goed naar Android gekeken en lijkt een veelgevraagde functie toe te voegen: de mogelijkheid om wallpaper-pakketten te downloaden van derden. De complete achtergrondinstellingen gaan hiervoor op de schop, zodat je straks gemakkelijk een achtergrond van een externe partij kunt toevoegen.

Hopelijk betekent dit ook dat ontwikkelaars gebruik kunnen maken van dynamische achtergronden die wisselen tussen de dag- en nachtmodus, net zoals de achtergronden van Apple dat nu al kunnen.

7. Siri Shortcuts naar de Mac

Met Siri Shortcuts (of Opdrachten in het Nederlands) kun je handmatig een opdracht voor Siri samenstellen en aan een stemcommando koppelen. Omdat je ook externe Shortcuts kunt toevoegen aan deze app, is het een handig middel om snel een serie van taken in werking te zetten. Zo gebruikt de redactie van iPhoned al jaren een Shortcut waarmee een screenshot automatisch in een iPhone-frame wordt geplaatst.

Deze functie zou Apple ook naar de Mac willen brengen, wat ontwikkelaars en andere techneuten ongetwijfeld de kans geeft om Siri een stuk nuttiger en bruikbaarder te maken op macOS.

8. Onthuld op 22 juni, beschikbaar in de herfst

macOS 10.16 wordt op maandagavond 22 juni om 19:00 uur Nederlandse tijd onthuld tijdens WWDC 2020. Samen met iOS 14, watchOS 7 en nog veel meer. De update zal niet veel later een bèta krijgen voor ontwikkelaars, gevolgd door een publieke bèta waar iedereen gebruik van kan maken. De definitieve versie van macOS 10.16 verschijnt tot slot in de herfst, waarschijnlijk eind september of in de loop van oktober.

Volg WWDC 2020 op iPhoned

Op maandagavond 22 juni is het tijd voor WWDC 2020. Houd iPhoned dus goed in de gaten, want wij houden je zoals altijd op de hoogte van het belangrijke nieuws.

