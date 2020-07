Naast iOS 13.6 en updates voor watchOS, iPadOS en tvOS staat er ook een nieuwe versie van macOS Catalina klaar om geïnstalleerd te worden. Deze lost een aantal vervelende bugs op.

macOS 10.15.6 nu te downloaden

Zoals je gisteren op iPhoned kon lezen heeft Apple weer een drukke woensdagavond achter de rug. Het bedrijf bracht voor al zijn apparaten een software-update uit, met iOS 13.6 die met CarKey de meest opvallende verbeteringen introduceert.

macOS Catalina 10.15.6 voegt in de Verenigde Staten nieuwe functies toe voor Apple News Plus, waar wij in Nederland en België dus helaas niks aan hebben. Toch is het belangrijk om ook je Mac zo snel mogelijk te updaten. De update lost namelijk een vervelend probleem op waar vooral eigenaren van de 2020 MacBook Air en MacBook Pro last van hadden.

Deze bug zorgde ervoor dat usb 2.0-apparaten zoals muizen, trackpads en toetsenborden soms geen of slechte verbinding konden maken met je Mac. Door deze nieuwe update te installeren zorg je ervoor dat alle usb-accessoires voor je Mac weer naar behoren werken.

Naast het oplossen van de usb-bug zorgt macOS Catalina 10.15.6 er ook voor dat hdr-video’s beter geoptimaliseerd worden om zo minder van je accu te vragen. Tot slot is er een bug opgelost die ervoor kon zorgen dat je Mac ineens een andere naam kreeg als je een update installeerde.

macOS Catalina 10.15.6 installeren

Klik op het Apple-icoontje in de linker bovenhoek van je scherm; Klik op ‘over deze Mac’; Klik op ‘Software-update’; Er wordt nu naar een update gezocht, zodra versie 10.15.6 verschijnen kun je hem met een druk op de knop installeren.

Sla voordat je een macOS-update installeert altijd eerst even je bestanden op. Tijdens het installeren zal je Mac soms meerdere malen opnieuw opstarten. Voorkom dus verloren documenten en sluit eerst je programma’s even af voordat je op de updateknop drukt.

macOS Catalina 10.15.6 zal een van de laatste tussentijdse updates zijn voor de Mac. Dit najaar brengt Apple namelijk macOS 11 Big Sur uit, een totaal nieuwe versie van macOS met een nieuw design en functies. In het onderstaande overzicht lees je er alles over.