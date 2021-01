Apple werkt aan MacBooks en iPads die als draadloze oplader fungeren. Dat blijkt uit patenten die het bedrijf heeft ingediend. Je zou je iPhone, Apple Watch en AirPods van stroom kunnen voorzien door ze op je laptop of tablet te leggen.

Kun je straks je iPhone draadloos laden door hem op je MacBook te leggen? Die mogelijkheid is weer een stapje dichterbij gekomen. Apple heeft namelijk twee patenten gewonnen voor deze technologie. Dat blijkt uit een bericht van Patently Apple. Die website probeert te ontdekken welke producten Apple in de toekomst op de markt wil brengen.

Om draadloos te kunnen laden, heb je zogenaamde spoelen nodig. Apple zou deze in de behuizing van haar laptops en tablets willen plaatsen. Zo kun je je iPhone of Apple Watch opladen door ze rechts of links van het trackpad op je MacBook te leggen. Als je aan het typen bent is dat natuurlijk niet erg praktisch, want dan kun je je handen nergens kwijt. Het lijkt vooral een oplossing voor als je niet aan het werk bent.

Apple zou ook spoelen achter het scherm willen bouwen. Daardoor kun je de klep van je MacBook eveneens als draadloze oplader gebruiken. In het linkerplaatje hierboven zie je een Apple Watch, iPhone én een iPad op een MacBook liggen. De apparaten geven de elektriciteit aan elkaar door. Alleen de MacBook hangt aan het stopcontact. Dat scheelt een hoop kabels.

Er is op dit moment nog geen enkele iPad die draadloos laden ondersteunt. Om het bovenstaande scenario werkelijkheid te laten worden moet Apple vermoedelijk twee spoelen in de tablet plaatsen: aan de achterkant en net onder het scherm. Alleen op die manier kan de iPad zowel stroom ontvangen als doorgeven.

Krijgen we dit jaar een poortloze iPhone te zien?

Of er straks echt MacBooks en iPads verschijnen die als draadloze oplader kunnen fungeren is afwachten. Apple dient namelijk heel veel patenten in. Dat doet het bedrijf uit Cupertino vooral om te voorkomen dat concurrenten met het idee aan de haal gaan. Lang niet alle ontwerpen worden daadwerkelijk gebruikt.

Toch is een MacBook met ingebouwde lader geen onvoorstelbaar idee. Er gaan al jaren geruchten dat Apple werkt aan een iPhone zonder lightningpoort. Dat betekent dat je hem niet bedraad op kunt laden en er dus alternatieven moeten komen.

Tijdens de presentatie van de iPhone 12 introduceerde de technologiegigant al het nieuwe MagSafe. Daarmee kun je de smartphone draadloos van stroom voorzien met behulp van een magnetisch schijfje. Als er straks echt een poortloze iPhone verschijnt, is het natuurlijk handig om meerdere oplaadmogelijkheden te hebben. Een MacBook of iPad met ingebouwde lader zou een goede optie kunnen zijn.

