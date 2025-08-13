Nieuwe MacBook wordt véél goedkoper: dit is de verwachte prijs

Vind je de huidige MacBooks te duur? Dan is de volgende MacBook iets voor jou, want Apple maakt de laptop véél goedkoper!

Veel goedkopere MacBook

Is jouw MacBook aan vervanging toe? Of ben je op zoek naar je eerste MacBook? Volgens geruchten hoef je voor de nieuwste MacBook straks veel minder te betalen, want Apple is van plan om de laptop een stuk goedkoper te maken. Op dit moment haal je de MacBook Air voor € 949,-, bij de MacBook Pro 2024 beginnen de prijzen zelfs pas vanaf € 1.719,-. Dat zijn behoorlijke bedragen, die niet iedereen kan of wil neerleggen voor een laptop.

Apple werkt daarom aan een compleet nieuwe MacBook, die veel goedkoper wordt. Het is de verwachting dat de laptop in de Verenigde Staten 599 dollar of 699 dollar kost, dat veel lager is dan de huidige beginprijzen van de MacBook Air. In Europa liggen de prijzen van Apple-producten doorgaans iets hoger, waardoor hier een startprijs van ongeveer 800 euro wordt verwacht. Dat is een groot verschil met de prijzen van de huidige MacBooks.

A18 Pro-chip

De goedkopere MacBook krijgt naar verluidt een A18 Pro-chip, om de prijs van het toestel te drukken. Deze processor zien we nu al in de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max en is vergelijkbaar met Apple’s M1-chip. De laptop heeft op deze manier nog steeds genoeg rekenkracht voor het uitvoeren van de belangrijkste taken. De A18 Pro-chip komt met 8 GB aan werkgeheugen, dat ook bij de nieuwe MacBook wordt verwacht.

Voordeel van de A18 Pro-chip is dat deze enorm energiezuinig is, waardoor de goedkopere MacBook veel minder snel aan de lader gelegd moet worden. Dat komt ook door het kleinere scherm, dat vermoedelijk 12,9 inch groot wordt. De MacBook Air beschikt over een 13,6-inch display, de nieuwe MacBook wordt dus een slag kleiner. Dat is in principe een voordeel, want zo verbruikt de laptop nog minder stroom.

Release van de MacBook

De 12,9-inch MacBook komt waarschijnlijk in een reeks opvallende kleuren beschikbaar, in tegenstelling tot de kleuren van de MacBook Air en de MacBook Pro. Welke kleuren dat precies zijn weten we naar verluidt over enkele maanden. Apple is volgens geruchten begonnen met de productie van de goedkopere MacBook, waardoor we het toestel eind 2025 of begin 2026 verwachten. Mogelijk kondigt Apple de nieuwe MacBook al eerder aan.

De goedkopere MacBook geldt als aanvulling op de bestaande line-up van de laptop. Je hebt straks dus de keuze uit de ‘normale’ MacBook, de MacBook Air en de MacBook Pro. Op deze manier probeert Apple voor iedere prijsklasse weer een laptop op de markt te brengen, zoals eerder ook al het geval was. Ben je op zoek naar de goedkoopste nieuwe MacBook van dit moment? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de MacBook Air 2025, zodat je nooit te veel betaalt: