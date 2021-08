Apple werkt aan MacBook met uitneembare muis in toetsenbord

Met je Mac op pad en toevallig je Magic Mouse vergeten? Geen zorgen: Apple werkt aan een MacBook met een uitneembare muis, blijkt uit een patent.

Patent: MacBook met uitneembare muis in keyboard

Patently Apple merkte het patent als eerst op. Volgens de website is het document onlangs ingediend door het bedrijf.

Het patent laat een redelijk standaard MacBook-toetsenbord zien, met één unieke functie. Linksonder zit namelijk een losse, uitneembare toets. Wanneer je deze uit het toetsenbord haalt en op tafel legt, kun je ‘m gebruiken als muis. Deze werkt zoals je gewend bent en heeft een kleine batterij voor de stroomtoevoer.

Apple schrijft dat een losse computermuis soms handiger werkt dan een trackpad, bijvoorbeeld als je foto’s gaat bewerken. Omdat niet iedereen zin heeft om een losse muis bij zich te dragen, denkt Apple aan deze oplossing.

Wanneer je de muis niet langer nodig hebt, plaats je ‘m weer terug in het toetsenbord. Zodra hij vastklikt, werkt ‘ie weer als een ‘normale’ toets. Uit het patent wordt niet helemaal duidelijk welke functie de knop (muis) heeft als hij in het toetsenbord zit.

Wanneer kunnen we met dit unieke MacBook-toetsenbord aan de slag? Dat is vooralsnog een mysterie, want Apple dient wekelijks tientallen patenten in. Het is geen zekerheid dat het product ook daadwerkelijk in de winkels komt te liggen. Patenten geven daarentegen wel aan welke richting Apple in de toekomst mogelijk op gaat.

Dit verwachten we van de nieuwe MacBook Pro

Als we de geruchten mogen geloven, brengt Apple later dit jaar de MacBook Pro 2021 uit. Deze laptop schijnt twee formaten te krijgen: 14 en 16 inch. De grootste verandering zit onder de motorkap: beide laptops hebben een Apple Silicon-chip.

Dit is een belangrijk moment voor Apple, want het bedrijf neemt hiermee definitief afscheid van Intel, het chipbedrijf waar jarenlang mee is samengewerkt. In onderstaand artikel blikken we vooruit op alle verwachtingen rondom de MacBook Pro 2021.

