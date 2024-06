Nieuwe MacBook Pro’s verschijnen eind dit jaar (mét M4-chip)

Het ziet er naar uit dat Apple in het vierde kwartaal van dit jaar nieuwe MacBook Pro‘s met een M4-chip gaat presenteren. Dit moet je weten.

Nieuwe MacBook Pro’s verschijnen eind dit jaar

MacBook Pro’s met een M4-chip komen volgens analist Ross Young waarschijnlijk eind dit jaar op de markt. In een tweet zei hij dat de verzending van beeldschermen voor de nieuwe 14-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen in het derde kwartaal van 2024 zal beginnen, wat wijst op een lancering tegen het einde van het jaar.

De eerste M4-vernieuwingen zagen we afgelopen mei met de lancering van de M4 iPad Pro. De eerste Macs met M4-chips staan ook gepland voor een lancering in 2024. Volgens Mark Gurman van Bloomberg zal Apple dit jaar zowel de MacBook Pro als de Mac mini vernieuwen.

Deze M4-chips kun je verwachten

Het instapmodel van de 14-inch MacBook Pro krijgt waarschijnlijk een M4-chip. De 14-inch en 16-inch MacBook Pro’s worden vermoedelijk voorzien van M4 Pro- en M4 Max-chips. De Mac mini krijgt M4- en M4 Pro-chips. De MacBook Air-, Mac Studio– en Mac Pro-modellen krijgen pas in 2025 een M4-chip. Wanneer de iMac een update krijgt, is nog niet duidelijk

De M4-chip van Apple is gebouwd via het verbeterde 3-nanometer procedé. Apple introduceerde de 3-nanometer techniek voor het eerst in de M3-lijn. In Geekbench 6-benchmarks is de M4-chip tot 25 procent sneller dan de M3-chip, dus we zouden vergelijkbare verbeteringen kunnen zien bij de M4 Pro- en M4 Max-chips.

Afgezien van de M4-chips hebben de aankomende MacBook Pro’s naar verwachting geen nieuwe functies of features. Apple werkt aan oled-beeldschermen, maar een oled MacBook Pro verwachten we op zijn vroegst pas in 2026. Wil je niet zo lang wachten op de nieuwe MacBooks, of heb je nu een nieuwe laptop nodig? Bekijk de laagste prijzen van de MacBook Air en de MacBook Pro dan in onze prijsvergelijker!

