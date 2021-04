Volgens een gerucht brengt Apple later dit jaar twee MacBook Pro-laptops met XDR-schermen uit. De gisteren onthulde iPad Pro heeft al zo’n mini-led-display.

‘MacBook Pro met XDR-scherm op komst’

Het gerucht is afkomstig van TrendForce. De Taiwanese website schrijft dat Apple van plan is later dit jaar twee nieuwe MacBook Pro-laptops uit te brengen. Het kleine model zou een 14 inch-scherm krijgen; de grotere variant meet 16 inch.

De grootste vernieuwing is dat de laptops overstappen naar een XDR-scherm, wat de afkorting is van “Extreme Dynamic Range”. Zoals je op basis van de naam zou verwachten blinkt dit schermtype uit in kleurbereik. Ook de contrastverhouding van een XDR-scherm is heel goed.

Gisteren presenteerde Apple de iPad Pro 2021. Het 12,9 inch-model heeft al zo’n XDR-scherm, maar Apple gebruikt de marketingnaam Liquid Retina XDR. Het scherm van deze tablet bestaat uit 10,000 ledlampjes die lokaal gedimd kunnen worden. Hierdoor heeft de iPad Pro 2021 een ontzettend hoge contrastverhouding.

Naast het gerucht over het scherm van de MacBook Pro 2021, laat Trendforce weinig details los. Wel ligt het in de lijn der verwachting dat de nieuwe laptop een M1-processor krijgt. Apple maakt deze chip zelf en de 13 inch-MacBook Pro, die eind 2020 uitkwam, is hier al mee uitgerust.

Eerder schreef het doorgaans betrouwbare Bloomberg al dat de MacBook Pro van 2021 niet langer een Touch Bar heeft. De aanraakgevoelige balk zou plaatsmaken voor een strook met fysieke bedieningsknopjes.

Momenteel heeft Apple vier computers met de M1-chip in haar assortiment. De MacBook Air, MacBook Pro (13 inch) en Mac mini werden vorig jaar al bijgewerkt. Binnenkort komt daar de 24 inch-iMac bij. Apple onthulde deze desktop gisteren tijdens het Spring Loaded-event.

