‘Nieuwe MacBook Pro wordt 7 juni tijdens WWDC aangekondigd’

Een doorgaans betrouwbare bron claimt dat Apple op 7 juni tijdens WWDC een of meerdere nieuwe MacBook Pro-laptops aankondigt. Waarschijnlijk verschijnt de laptop in twee formaten: 14 en 16 inch.

Gerucht: MacBook Pro komt 7 juni tijdens WWDC

7 juni aanstaande vindt WWDC plaats, Apples jaarlijkse bijeenkomst voor software-ontwikkelaars. Dit jaar krijgt de conferentie mogelijk ook een hardware-tintje, want het bedrijf gaat een of meerdere nieuwe krachtige laptops aankondigen.

Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde Jon Prosser. De Apple-insider voorspeldde in het verleden bijvoorbeeld de releasedatum van de iPhone SE juist en meerdere kenmerken van de iPhone 12.

Prosser is niet de eerste die dit zegt. De uitnodiging voor WWDC 2021 hint bijvoorbeeld ook naar de komst van nieuwe laptops. In de uitnodiging van het evenement zijn drie codes zichtbaar in de weerspiegeling van de brillendraagster. Deze codes staan voor emoji, waaronder die van een laptop.

Het is de laatste weken onrustig rondom de MacBook Pro. Sommige bronnen zeggen dat de laptop dit jaar nog uitkomt, terwijl anderen denken dat hij pas in 2022 of later verschijnt.

Dit weten we al over de nieuwe MacBook Pro

Volgens geruchten is de nieuwe MacBook Pro straks in twee formaten verkrijgbaar: 14 en 16 inch. Beide modellen zouden een mini-led-scherm krijgen, net als de iPad Pro 2021. Zo’n scherm is heel helder en goed in het weergeven van contrasten.

Verder schijnt de MacBook Pro 2021 (of 2022) over te stappen naar Apple Silicon, oftewel processors die Apple zelf maakt. Dit gerucht lijkt ons heel waarschijnlijk, want eind 2020 kondigde Apple aan binnen twee jaar compleet over te stappen van Intel naar Silicon.

Op naar 7 juni

Tijdens WWDC 2021 onthult Apple haar nieuwe softwareversies. We krijgen onder meer iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 en macOS 12 te zien.

De presentatie begint 7 juni om 19:00 uur Nederlandse tijd.

