‘MacBook Pro met mini-led-scherm komt pas in 2022’

De nieuwe MacBook Pro wordt mogelijk uitgesteld naar 2022. Lange tijd leek het erop dat de beste Apple-laptop dit jaar al een opvolger kreeg.

Gerucht: MacBook Pro uitgesteld naar 2022

Volgens DigiTimes stelt Apple de MacBook Pro uit naar 2022. Waarom het bedrijf hiervoor kiest, maakt de Taiwanese website niet bekend.

Mogelijk hangt de vertraging samen met het nieuwe scherm van de Pro-laptop. Volgens geruchten krijgt de MacBook Pro een mini-led-scherm, net als bijvoorbeeld de iPad Pro 2021.

Mini-led blinkt uit in contrasten omdat zones lokaal gedimd kunnen worden. Dit betekent dat zwarte zones (bijvoorbeeld tijdens het kijken van een film) ook echt zwart zijn. Ook hebben mini-led-schermen een hele hoge helderheid en zijn ze weinig gevoelig voor inbranden. Dat laatste is bijvoorbeeld fijn voor beeldbewerkers die het scherm regelmatig op de hoogste helderheid gebruiken.

Eerder deze maand schreef website Nikkei dat Apple productieproblemen had en niet in staat was genoeg mini-led-displays te maken. Daarbovenop waarschuwde Apple zelf al voor een wereldwijd tekort aan computerchips. In haar kwartaalverslag schreef het bedrijf dat enkele producten mogelijk uitgesteld worden.

Meer aansluitingen, twee formaten

Het is al maanden onrustig rondom de duurste laptop die Apple maakt. Dankzij gelekte designtekeningen van de MacBook Pro weten we dat hij meer aansluitingen krijgt dan alleen usb-c. Ook een sd-kaart-gleuf en hdmi-poort zijn aanwezig.

Het design zou meer in lijn zijn met de iPhone 12 en iPad Pro. De schematische tekeningen laten een ontwerp met hardere randen en een meer hoekig design zien. De nieuwe MacBook Pro zou in twee schermformaten verschijnen: 14 en 16 inch.

Ook staat het zo goed als vast dat de krachtige Apple-laptop een M2-chip krijgt. De 13 inch-MacBook Pro die in 2020 verscheen draait op de M1-chip, Apples eerste zelfgemaakte computerchip.

