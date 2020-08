Apple werkt aan een MacBook Pro met ultradunne schermranden. Het bedrijf heeft het ontwerp van de krachtige laptop inmiddels bepaald. Wanneer de nieuwe MacBook Pro uitkomt, is nog niet duidelijk.

‘Scherm van MacBook Pro wordt voorkantvullend’

Dat blijkt uit onderzoek van Patently Apple. Deze website probeert uit te vogelen welke producten Apple in de toekomst gaat uitbrengen door patenten op te sporen. Ditmaal heeft Apple vier ontwerpen ingediend bij het octrooienbureau van Hongkong. Een selectie van de ontwerpschetsen zie je hieronder.

Met name de dunne schermranden vallen op. Vrijwel het hele display van de MacBook Pro uit de plaatjes bestaat uit actief gebruikt scherm. Enkel aan de onderkant van het paneel zijn iets meer bezels zichtbaar. Daarnaast lijkt het erop dat het scherm weer een stukje dunner wordt dan die van de huidige Pro.

Het is zo goed als zeker dat de ontwerpschetsen een MacBook Pro laten zien. In de designs zijn voor deze laptop kenmerkende onderdelen namelijk uitgelicht, zoals de aanraakgevoelige Touch Bar. Met zo’n nuancering wil Apple bepaalde unieke onderdelen van het design extra beschermen.

Releasedatum

Normaal gesproken laten patenten producten zien die niet in de nabije toekomst gaan uitkomen. Denk bijvoorbeeld aan alle door Apple ingediende ontwerpen om de werking van de opvouwbare iPhone veilig te stellen.

Die vlieger gaat niet op voor de hierboven designpatenten. Deze zijn er namelijk vooral om het design van een nieuw product vast te leggen. Met andere woorden, mogelijk brengt Apple de vernieuwde MacBook Pro met dunne schermranden binnenkort al uit.

Apple-evenement aanstaande

Binnenkort kondigt Apple de iPhone 12 aan, die dit jaar uit vier modellen zou bestaan. De telefoons zijn met enkele weken vertraagd, waardoor ze op z’n vroegst halverwege oktober in de winkels liggen. Of de toestellen wel ‘gewoon’ in september gepresenteerd worden, is nog even de vraag.

Volgens het geruchtencircuit brengt het bedrijf gelijktijdig ook de Apple Watch 6 uit. Daarnaast doen er verhalen de ronde dat Apple een bril, de zogeheten Apple Glass, en een tracker om verloren spullen terug te vinden gaat onthullen, oftewel de AirTag.

Of er ook een nieuwe MacBook aangekondigd wordt is niet duidelijk. Apple vernieuwde onlangs al wel de iMac (met 27 inch-scherm).