‘Nieuwe MacBook Pro’s krijgen 120Hz ProMotion-schermen’

Apple kondigt op 18 oktober hoogstwaarschijnlijk nieuwe MacBook Pro’s aan. Volgens een nieuw gerucht krijgen de laptops vloeiende 120Hz-mini-led-schermen.

Gerucht: nieuwe MacBook Pro krijgt ProMotion

De nieuwe MacBook Pro‘s zijn slechts een paar dagen van ons verwijderd, maar dat houdt de geruchtenstroom niet tegen. Volgens een tweet van de bekende en betrouwbare lekker Ross Young krijgen de nieuwe Pro-laptops van Apple ProMotion-schermen. Dit betekent dat de schermen zichzelf verversen met een snelheid van 120Hz.

Naast ProMotion krijgen de schermen mini-led-technologie. Mini-led-schermen hebben een donkere zwartweergave en helderdere kleuren, vergelijkbaar met oled-schermen. Als het nieuwe gerucht klopt, krijgen de nieuwe MacBook Pro’s als het ware een opgeblazen iPad Pro-scherm. Natuurlijk zonder het touch-gedeelte.

Panel suppliers are the same between the iPad Pro's and MacBook Pro's – LG Display and Sharp. Expecting similar technology – oxide backplanes, miniLED backlights and 120Hz refresh rates. MiniLEDs, 100% confirmed. — Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021

Mini-led-technologie is volgens Young ‘100 procent zeker’. Hetzelfde zegt hij niet over de 120Hz-ververssnelheid. Apples recente Pro-producten hebben echter allemaal een 120Hz-scherm, behalve de Pro-laptops en -desktops. Bij iPhoned zouden we dan ook niet gek opkijken van een MacBook Pro met ProMotion.

De nieuwe MacBook Pro komt naar verwachting in twee formaten op de markt: 14 inch en 16 inch. Naast de grote scherm-upgrades krijgen de laptops een nieuw, hoekiger ontwerp met plattere randen dan voorheen. Op die manier lijken de nieuwe MacBook Pro’s enigszins op Apples andere recente producten, zoals de iPhone 13 en iPad Pro.

Naast een fris ontwerp verwachten we een krachtige, nieuwe chip: de M1X. Dit is de opvolger van de M1-chip – Apples eerste zelfontworpen Mac-chip. We verwachten dat de M1X opnieuw een snelheidsmonster wordt. Wat Apple precies voor ons in petto heeft, zien we op maandag 18 oktober om 19:00 uur tijdens het ‘Unleashed’-evenement.

