Opinie: de notch op de nieuwe MacBook Pro is overbodig

Apple heeft onlangs nieuwe MacBook Pro-modellen aangekondigd. De laptops zijn enorm krachtig en brengen allerlei gemiste features van oudere modellen terug. Toch is er één verandering die ik erg jammer vind: de notch.

Wel een notch, geen Face ID

We leven inmiddels al een tijdje met Apple’s notch. De iPhone X bracht de veelbesproken scherminkeping in 2017 tot leven. Destijds was het al een ‘either you love it, or you hate it’-gevalletje, maar over één ding waren we het allemaal eens: Face ID was geweldig en de dunne schermranden waren meer dan welkom. De notch maakte een symmetrische rand mogelijk en de iPhone kreeg geen lelijke, dikke ‘kin’, die veel Android-smartphones nog steeds hebben.

We moesten er misschien even aan wennen, maar de notch op de iPhone blijkt niet echt in de weg te zitten. Of je ‘m mooi vindt, dat is aan jou – maar de scherminkeping beperkt het gebruiksgemak niet. Met de komst van de iPhone 13 is de notch zelfs een stukje gekrompen. Het beeldbepalende hapje is uitgegroeid tot een iconische iPhone-ontwerpfeature. Android-smartphones zijn inmiddels bijna allemaal overgestapt op een zogenoemde ‘holepunch’. Deze is veel kleiner dan Apples scherminkeping. Zie je een dikke, vette notch? Dan zie je een iPhone.

Waarom, Apple?

Met de nieuwe MacBook Pro’s brengt Apple de notch voor het eerst naar de laptop. De schermranden zijn een stuk dunner geworden, waardoor de webcam niet meer in de rand past. Daarnaast is er plek nodig voor de True Tone-sensor en het kleine led-lampje, dat brandt als de webcam in gebruik is. En dus kwam Apple met de notch als – ik citeer – ‘een slimme oplossing om het schermoppervlak te maximaliseren’.

Opvallend is dat Apple de nieuwe Pro-laptop geen Face ID heeft meegegeven. Ontgrendelen gaat nog steeds via Touch ID. Dit werkt natuurlijk prima, maar daar gaat het nu even niet om. Apple verkocht de iPhone-notch in 2017 voornamelijk onder het mom van Face ID, maar dat is de fabrikant nu schijnbaar vergeten.

Een hapje uit je scherm is natuurlijk niet het einde van de wereld. Toch vraag ik me af: waarom heeft Apple de schermranden niet iéts dikker gemaakt, om genoeg plaats te maken voor de sensoren en de webcam? En zó dun zijn de nieuwe schermranden nu ook weer niet, dus een paar millimeters extra is waarschijnlijk genoeg.

Een notch op een laptop voelt gewoon enorm overbodig. Daarnaast is de bezel aan de onderkant nu dikker dan de rest – het scherm van de nieuwe MacBook Pro heeft dus een dikke kin. En ik kan er niet naar kijken.

Hekel aan de notch? Raak er maar aan gewend

Het leek er even op dat Apple met de iPhone 14 in 2022 voor eens en altijd afscheid zou nemen van de notch. Volgens meerdere geruchten krijgt in ieder geval het Pro-model een cameragaatje, zoals we dat van Samsung-smartphones gewend zijn. De sensoren voor Face ID zou Apple onder het scherm wegwerken.

Het is echter de vraag of Apple de notch eigenlijk wel weg wil gooien. Hoewel de inkeping voor veel gebruikers een struikelblok is, is de herkenningsfactor van de scherminkeping voor Apple heel belangrijk. Welk merk wil nou niet dat iedereen in één oogopslag weet om welk product het gaat?

Volgens nieuwe geruchten krijgt ook de MacBook Air in 2022 een notch. Deze wordt naar verwachting nóg opvallender, omdat Apple de schermranden wit gaat kleuren. Wie weet krijgen ook de iPad en iMac in de toekomst een inkeping, maar hier is nog niets over bekend.

De kans is dus groot dat ook ik over een tijdje zit te typen met een notch voor mijn neus. Er zijn gelukkig genoeg opties om hem te verbergen. Zo kun je de takenbalk aan de bovenkant van het scherm zwart maken, waardoor de notch niet meer zichtbaar is. Maar misschien moeten we er maar gewoon aan wennen.

