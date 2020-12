De MacBook Pro krijgt volgend jaar een nieuw ontwerp én een mini-led-scherm. Dit schermtype is ontzettend dun en blinkt uit in het weergeven van contrasten. De MacBook Air is in 2022 aan de beurt en wordt goedkoper dan de huidige Air.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: MacBook Pro met mini-led in 2021

Dat claimt de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo. In een notitie – die is ingezien door 9to5Mac – schrijft hij dat het bedrijf sneller dan verwacht overstapt naar mini-led-schermen. Dit schermtype heeft meerdere voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld oled-panelen, die in de iPhone 12-telefoons zitten.

De analist geeft aan dat Apple volgend jaar twee MacBook Pro‘s gaat onthullen. Deze laptops zouden een nieuw design krijgen, al geeft Kuo niet aan wat er precies gaat veranderen. Wel zegt de analist dat de krachtige laptop in twee formaten verschijnt.

De belangrijkste verbetering van de nieuwe MacBooks is volgens Kuo het mini-led-scherm. Dit schermpaneel is duurder om te maken dan de huidige MacBook-displays, maar desondanks denkt de analist niet dat de laptops duurder worden.

‘Nieuwe MacBooks niet duurder’

Dit komt omdat Apple aan de andere kant een hoop geld zou besparen door geen Intel-processoren te hoeven gebruiken. In plaats daarvan krijgen de nieuwe MacBook Pro’s volgens Kuo een M1-chip, die door Apple zelf gemaakt wordt. In de zomer van 2020 gaf Apple aan binnen twee jaar compleet over te stappen van Intel naar de eigen M1-chips.

Verder geeft de analist aan dat er in de loop van 2022 een nieuwe MacBook Air uitkomt. Deze zou zelfs iets goedkoper worden dan de huidige uitvoering, die bij 1129 euro begint. Dit komt volgens Kuo omdat mini-led-schermen tegen die tijd goedkoper zijn dan nu. Meer specificaties over de laptop laat de kenner in het midden.

Waarom Apple overstapt op mini-led

In de wandelgangen wordt al jaren gezegd dat Apple de overstap gaat maken naar mini-led. Deze schermtechniek is niet per definitie beter dan andere panelen (zoals oled), maar heeft wel enkele unieke kenmerken.

Zo heeft mini-led bijvoorbeeld een erg hoog contrast en kunnen de schermen heel dun worden gemaakt. Dat laatste is belangrijk voor Apple, want het bedrijf heeft er een handje van om apparaten zo dun en licht mogelijk te maken.

Lees verder: Waarom Apple overstapt op mini-led: 4 voordelen op een rij