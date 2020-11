‘MacBook Pro met mini-led en M1-chip komt in eerste helft van 2021’

Nu 2020 het jaar van de M1-chip is geworden, zal Apple in 2021 zich volledig op de overstap naar mini-led-schermen focussen. Een nieuwe MacBook Pro moet daar een sleutelrol in spelen.

Lees verder na de advertentie.

MacBook Pro met mini-led komt begin 2021

Het nieuws is afkomstig van Digitimes, dat verschillende partners van Apple sprak. Volgens deze (anonieme) bronnen zou er in het eerste kwartaal van 2021 een iPad Pro verschijnen met dit nieuwe mini-led-display. Daarna volgt in het tweede kwartaal een gloednieuwe MacBook Pro met Apples M1-chip en de nieuwe schermtechniek.

Ondertussen bereiden ook andere leveranciers van Apple zich voor op de overstap naar mini-led. Het zou hier gaan om 16,1 en 14,1 inch-modellen, waarbij de schermranden smaller worden en daardoor het scherm ook net iets groter is.

Als de MacBook begin 2021 de overstap maakt naar mini-led, zou dat het uitgelezen moment zijn om een nieuw design voor Apples laptop te introduceren.

Redesign voor de MacBook ook op komst?

De MacBook Pro heeft sinds 2016 al hetzelfde uiterlijk, dus zou een overstap naar een nieuw scherm goed uitkomen om deze stap te zetten. Ook wachten veel gebruikers op de komst van Face ID naar de Mac, om veilig en gemakkelijk het apparaat te ontgrendelen of aankopen te doen.

Mini-led heeft verschillende voordelen ten opzichte van lcd en oled. De kleurweergave is een stuk breder en daardoor realistischer, het contrast is hoger zodat hdr-beelden er mooier uitzien en met ‘lokaal dimmen’ kunnen specifieke delen van het scherm extra donker gemaakt worden. Dat zorgt voor een veelzijdiger en daardoor beter display dan de Mac ooit gehad heeft.

Lees ook: Waarom Apple overstapt op mini-led: 4 voordelen op een rij