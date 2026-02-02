Op deze datum komt het volgende Apple-product (en dat is al snel)

Er zit een nieuwe Apple-product aan te komen, en dat is sneller dan je denkt. Dit kun je binnenkort verwachten!

Op deze datum komt het volgende Apple-product (en dat is al héél snel)

Volgens Mark Gurman staan er nieuwe MacBook Pro-modellen met de M5 Pro- en M5 Max-chip gepland voor macOS 26.3. Deze versie van MacOS verschijnt in februari of maart. En als macOS 26.3 er eenmaal is, zal de nieuwe hardware vrij snel volgen.

Apple koppelt nieuwe Macs vaker aan een software-release. MacOS 26.3 zit nu al in bèta en het lijkt er dus op dat deze maand de definitieve versie verschijnt.

Maar er is nog een aanwijzing dat er nieuwe Macs aan zitten te komen. De zwaardere configuraties van de huidige M4 Pro- en M4 Max-MacBook Pro’s zijn minder goed leverbaar. Een beperkte beschikbaarheid betekent vaak dat er een opvolger klaarstaat.

Verwacht overigens geen grote veranderingen bij de nieuwe MacBook Pro. Deze update lijkt vooral een verbetering onder de motorkap te worden. De MacBook Pro met M5 Pro of M5 Max krijgen waarschijnlijk alleen een nieuwe chip. Wat dit verder nog voor invloed heeft op bijvoorbeeld het batterijverbruik blijft nog even afwachten. Maar stiekem denken we wel dat daar ook enige verbetering in zit. Eventjes geduld nog!

MacBook Pro M5 Pro: nu kopen (of niet?)

Twijfel je of je nog moet wachten? Als je nu een MacBook Pro nodig hebt, is de huidige generatie nog steeds absurd snel en daarmee kun je nog jaren vooruit. Maar heb je geen haast? Dan is het waarschijnlijk slim om nog eventjes te wachten op de nieuwe releases. Ook als je niet per se de nieuwste MacBook wilt is het soms goed om nog even te wachten, omdat met de nieuwe releases ook de vorige MacBook Pro’s wat goedkoper gaan worden.

Voor de beste MacBook Pro-prijzen kun je sowieso het beste ons prijsoverzicht bekijken. Dan weet je zeker dat je nooit teveel gaat betalen.