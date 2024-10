Echt waar: MacBook Pro M4 al voor officiële release te koop in Rusland

De MacBook Pro M4 moet nog officieel uitgebracht worden, maar in Rusland is de laptop nu al te koop. Dit is er aan de hand.

MacBook Pro M4 gelekt

Deze maand kondigt Apple weer een reeks nieuwe producten aan, waaronder de MacBook Pro met M4-chip. Volgens geruchten organiseert Apple eind oktober een speciaal evenement om de laptop aan te kondigen, maar het lijkt erop dat de MacBook al is onthuld. In een YouTube-video is de nieuwe MacBook Pro 2024 in Rusland al te zien en de video is zelfs gedeeld door Mark Gurman. Dat is opvallend, want Gurman is een betrouwbare Apple-analist.

De kans is groot dat het inderdaad gaat om een nieuwe MacBook Pro met M4-chip in Rusland. Volgens geruchten zijn er 200 modellen van de MacBook Pro M4 voor de officiële release gelekt. Een advertentie op een Russische website lijkt dat nu te bevestigen, want daarop wordt de MacBook Pro 2024 aangeboden. Voor de laptop wordt 720.000 roebel gevraagd, dat is omgerekend maar liefst 6750 euro. Heel gek is dat niet, want het gaat tenslotte om een MacBook die nog niet officieel is uitgebracht.

Nieuwe functies van de MacBook Pro

Door de gelekte MacBook Pro 2024 in Rusland weten we dat de laptop een nieuwe processor krijgt. Het toestel draait op de M4-chip. Deze zagen we eerder terug in de iPad Pro 2024 en is ongeveer 25 procent sneller dan de M3-chip. De MacBook Pro M4 heeft standaard 16 GB aan RAM, terwijl dat bij de huidige MacBook Pro nog 8 GB is. Daardoor heeft de laptop geen problemen met het draaien van de zwaarste programma’s op hetzelfde moment, wel zo belangrijk met de komst van Apple Intelligence.

De MacBook Pro M4 heeft volgens de gelekte beelden in Rusland in totaal drie Thunderbolt 4-poorten. Bij de MacBook Pro 2023 zijn dat er twee, net als bij de MacBook Air 2024. Daarnaast wordt de MacBook Pro 2024 uitgebracht in spazewart, een kleur die nu exclusief is voor de MacBook Pro met een M3 Pro of M3 Max-chip. Waarschijnlijk is de laptop ook beschikbaar in een grijze uitvoering.

Release begin november

Het is onduidelijk hoe het kan dat de MacBook Pro M4 nu al is verschenen in Rusland. Apple is gestopt met de verkoop van producten in het land, dus de kans is groot dat het gaat om een gestolen model uit China. Apple is inmiddels begonnen met de massaproductie van de nieuwe laptop, want de MacBook Pro wordt eind deze maand gepresenteerd. Dat gebeurt vermoedelijk op dinsdag 29 oktober.

Niet veel later ligt de MacBook Pro met M4-chip in de winkels. De verwachte release is vrijdag 1 november, een paar dagen na de aankondiging van de laptop. Dan weten we zeker welke functies de nieuwe generatie van de MacBook Pro krijgt. Naast de MacBook presenteert Apple ook de iPad mini 7, iMac en Mac mini 2024. Wil je meer weten over het evenement in oktober? Lees dan hier onze verwachtingen over Apple’s laatste producten van 2024!