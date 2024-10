In een YouTube-video is de nieuwe MacBook Pro met M4 al te zien. De video werd laten zelfs gedeeld door Apple-kenner Mark Gurman.

MacBook Pro met M4-chip is nu al gelekt (dit kun je verwachten)

Op YouTube is een video verschenen waarin kennelijk een unboxing te zien is van de nieuwe MacBook Pro met een M4-chip. Opvallend is dat doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman de video vervolgens linkte op zijn X-account.

Het is dus niet helemaal zeker of dit de echte opvolger is van de MacBook Pro, of dat deze MacBook Pro met M4 toch een hoax is. Maar het lijkt behoorlijk plausibel dat dit de volgende MacBook gaat worden. We zien in ieder geval deze upgrades terug.

M4-chip

De Macbook Pro in de video heeft een nieuwe chip. Deze M4-chip heeft een processor met 10 kernen. Ter vergelijking: de M3-chip heeft ‘slechts’ 8 kernen. Volgens een Geekbench 6 benchmark in de video is deze chip zo’n 25 procent sneller dan de M3. Apple heeft al in mei de iPad Pro met een M4-chip uitgebracht, en ook daar bleek deze chip zo’n 25 procent sneller te zijn dan de M3-chip.

16 GB werkgeheugen

Er gingen al eerder geruchten dat de volgende versie van de MacBook Pro 16 GB werkgeheugen zou krijgen. En volgens de video hebben alle MacBooks Pro met een M4-chip 16 GB of meer werkgeheugen.

Drie keer Thunderbolt 4

Op de doos van de MacBook Pro met M4-chip is in de video te zien dat hij drie Thunderbolt 4-poorten heeft. De vorige versie heeft twee Thunderbolt 3-poorten.

Space Black

In de video is te zien dat een van de kleuren Space Black gaat worden. Op dit moment is die kleur van de MacBook alleen beschikbaar voor de versie met een M3 Pro of M3 Max.

MacBook Pro M4 release

Gurman heeft gezegd dat Apple de eerste Macs met een M4-chip ergens tegen het einde van oktober gaat onthullen. De release van de nieuwe Macs zou dan op vrijdag 1 november moeten zijn.