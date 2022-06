Toch niet zo snel: MacBook Pro met M2 heeft tragere SSD dan M1-model

De nieuwe MacBook Pro (13 inch) met een M2-chip is inmiddels overal te koop. De nieuwe M2-chip is een stuk sneller dan vorige chip. Jammer genoeg is de SSD van de M2 MacBook Pro een stuk trager dan die in de MacBook Pro met M1. iPhoned vertelt je hoe dat komt.

13 inch MacBook Pro: M2 is sneller dan M1-model …

De nieuwe 13 inch MacBook Pro met M2 heeft een aantal leuke verbeteringen in vergelijking met de vorige M1-versie. Allereerst is de M2-chip een stukje sneller dan de M1-versie die in de MacBook Pro 2020 zat. Dit ga je vooral merken wanneer je veel foto- en videobewerking doet op je MacBook Pro.

Opvallend is wel dat de M2-chip niet sneller is dan die in de MacBook Pro 2021. Die heeft een M1 Pro-chip, die vlotter is dan de M2-chip.

… maar de SSD is trager

Daarnaast is er nog meer opvallend nieuws. De goedkoopste 13‑inch MacBook Pro met M2 heeft een SSD die langzamer is dan de SSD in de vorige generatie 13-inch MacBook Pro met M1. Dit blijkt onder andere uit onderstaande video van Max Tech.

In de video wordt de snelheid van de SSD getest met het programma Blackmagic Disk Speed. Dit checkt de doorvoer-, de schrijf- en leessnelheid van de SSD. Opvallend is dat de 256GB SSD in de MacBook Pro met M2 langzamer is dan die in de MacBook Pro met M1.

In de benchmark blijkt dat de schrijfsnelheid van de M2 zo’n 34 procent lager ligt dan die van de MacBook Pro met M1. De leessnelheid is zelfs nog langzamer. Dit scheelt namelijk zo’n 50 procent met de M1 MacBook Pro.

De duurdere 13 inch M2-MacBook Pro met meer opslag lijkt geen slechtere SSD-performance te hebben. In de YouTube-video van Zollotech blijkt dat de 512GB M2 MacBook Pro dezelfde SSD-snelheid heeft als het oude M1-model.

Dit is er aan de hand met de 256GB SSD in de M2 MacBook Pro

De M1 MacBook Pro heeft twee SSD’s van 128GB. Als een apparaat meerdere SSD’s heeft en die combineert, kunnen ze parallel gebruikt worden. Hierdoor zijn de lees- en schrijfopdrachten sneller. De nieuwe MacBook Pro met M2 heeft slechts één SSD van 256GB. Hierdoor is deze opslag een stuk langzamer.

Het is nog even afwachten of de MacBook Air 2022 ook dit probleem heeft. Apple heeft de nieuwe MacBook Air 2022 officieel aangekondigd tijdens het WWDC-evenement. De laptop heeft een nieuw ontwerp en een krachtige M2-chip. Het is niet bekend of de instapversie van de MacBook Air 2022 ook één SSD heeft.

Apple MacBook Pro met M2 kopen

Heb je nog een oude MacBook Pro met een M1-chip? Dan is de overstap naar de MacBook Pro 13-inch instapper nog altijd de moeite waard. De SSD is misschien wat langzamer, maar je krijgt wel een razendsnelle chip voor foto- en videobewerking. Daarnaast kun je altijd kiezen voor het model met meer opslag.

Je kunt de MacBook Pro bij Apple zelf bestellen. Hier kost de goedkoopste configuratie 1619 euro. De meest complete versie van de laptop kost 2999 euro. De MacBook Pro met M2 is ook bij de bekende webshops te bestellen. Hieronder hebben we al een aantal aanbieders voor je bij elkaar gezet.

