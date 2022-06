13 inch MacBook Pro met M2-chip vandaag te bestellen: zoveel kost-ie

Apple begint vandaag met de verkoop van de nieuwe 13 inch MacBook Pro. Je kunt het apparaat bestellen bij Apple zelf en een aantal andere aanbieders.

MacBook Pro met M2-chip vandaag te bestellen

Apple kondigde tijdens zijn WWDC 2022-evenement twee nieuwe laptops aan: de MacBook Air 2022 en een geüpgradede 13 inch MacBook Pro. Veel is er niet veranderd bij de nieuwe Pro-laptop – aan de buitenkant, tenminste. Zo heeft hij hetzelfde design als zijn voorganger, inclusief de relatief forse schermranden en een Touch Bar. Aan de binnenkant voerde Apple echter wél een belangrijke verandering door.

De 13 inch-MacBook Pro heeft namelijk een gloednieuwe M2-chip onder de motorkap. Dat is de tweede generatie van Apples zelfontworpen Mac-chip. De M1 was al enorm snel, maar de M2 gooit er nog een schepje bovenop. Zo is hij tot 1,4 keer sneller dan de zijn voorganger en maar liefst zes keer sneller dan de laatste 13 inch-MacBook Pro met een Intel-chip. Gebruik jij je laptop veel? De nieuwe MacBook Pro gaat ondanks al die kracht tot twintig uur mee op een volle lading.

Naast de nieuwe MacBook Pro is er dus ook nog een herontworpen MacBook Air, die iets honderd euro minder kost dan deze Pro. Deze is wel pas vanaf juli te koop. Beide laptops draaien op de razendsnelle M2-chip – en de Air heeft zelfs moderner design met meer aansluitingen dan de Pro. Denk voorafgaand van je aankoop dus wel even goed na welke laptop je liever wil en laat je niet afleiden door de Pro-naam.

Hier vind je de beste deals

Je kunt de MacBook Pro uiteraard bij Apple zelf bestellen. Hier kost de goedkoopste configuratie van de laptop 1619 euro. Je kunt een aantal specificatie uiteraard aanpassen, waaronder de hoeveelheid werkgeheugen (maximaal 24GB) en de hoeveelheid beschikbare opslagruimte (maximaal 2TB). De meest complete versie van de laptop kost 2999 euro.

Bij andere aanbieders kosten Apple-producten vaak nét iets minder – zeker als ze al een tijdje op de markt zijn. Bij deze webshops vind je altijd goede deals:

Ga jij de nieuwe MacBook Pro met M2-chip bestellen? Laat het ons vooral even weten in de reacties onder dit artikel! Schrijf je natuurlijk ook even in voor onze nieuwsbrief, download de gratis app en houd onze website in de gaten voor al het laatste Apple-nieuws!

