Volgens een nieuw gerucht krijgt de volgende MacBook Pro geen M1-chip, maar een M1X-chip. Dit zou een versie van de M1 zijn met meer cpu- en gpu-kernen. Ook verdwijnt het iconische Apple-logo van de voorkant van de nieuwe Pro-laptop.

Gerucht: Nieuwe MacBook Pro krijgt snellere M1X-chip

De nieuwe MacBook Pro krijgt een M1X-chip in plaats van een M1-chip, aldus 9To5Mac. De M1X zou meer cpu- en gpu-kernen hebben en minder stroom gebruiken dan zijn voorganger. Hoewel het om een upgrade gaat, verschilt de M1X naar verwachting te weinig van de M1 om het cijfer te veranderen in een 2. Het gerucht komt overeen met eerdere uitspraken van bekende lekker Mark Gurman.

Gurman stelt dat er meerdere versies van Apple’s nieuwe chip in ontwikkeling zijn; eentje voor een herontworpen MacBook Air, maar ook eentje voor een herontworpen 14 en 16 inch-MacBook Pro. Of de namen van de chips zullen verschillen, wordt niet genoemd. Het is mogelijk dat de goedkopere MacBook Air een iets snellere versie van de M1-chip krijgt, terwijl de nieuwe Pro-laptops een M1X-chip onder de leden krijgen.

Naast een nieuwe chip krijgt de aankomende MacBook Pro volgens de bron een 1080p frontcamera, een SD-kaartlezer, drie Thunderbolt usb-poorten en een hdmi-poort. Ook zou de geliefde Magsafe-oplaadpoort terugkomen naar de MacBook Pro. Deze verdween in 2016 en maakte onlangs al een terugkeer in de iPhone 12-serie.

Logo verdwijnt van voorkant

De MacBook Pro krijgt volgens 9To5Mac geen logo meer aan de voorzijde. Hiermee brengt Apple het ontwerp van de MacBook Pro meer in lijn met het ontwerp van de iMac 2021. Waarom Apple ervoor kiest om het iconische logo van de voorkant te verwijderen, is onbekend. iPhones en iPads hebben ook geen logo aan de voorkant, dus op deze manier komen alle producten van het bedrijf uit Cupertino meer met elkaar overeen.

De iMac 2021 zonder logo

Meer over de nieuwe MacBook Pro

Dankzij allerlei geruchten weten we in grote lijnen al wat de nieuwe MacBook Pro te bieden heeft. De Touch Bar wordt na vijf jaar achterwege gelaten en het design zou meer in lijn zijn met de iPhone 12 en iPad Pro 2021. Schematische tekeningen laten zien dat Apple het design iets aanpast door de randen harder en dunner te maken. Verder staat het zo goed als vast dat de MacBook Pro van 2021 in twee formaten komt: 14 en 16 inch. De huidige Pro-laptops zijn in 13 en 16 inch verkrijgbaar.

