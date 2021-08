‘Onaangekondigde MacBook Pro en Apple Watch Series 7 verschijnen in database’

Apple bereidt zich voor op een reeks productlanceringen in de herfst. Dat bevestigen vermeldingen van nieuwe Mac- en Apple Watch-modellen, die onlangs in de database van de Euraziatische Economische Commissie verschenen.

Apple Watch Series 7 in september

We hoeven niet lang meer te wachten op de Apple Watch Series 7. Dat stelt Consomac, na het vinden van een aantal nieuwe vermeldingen in de database van de Euraziatische Economische Commissie. Apple is wettelijke verplicht om nieuwe producten tijdig te melden. Op die manier lekken regelmatig nieuwe apparaten uit.

Tussen de vermeldingen staan onder andere zes nieuwe Apple Watch-ID’s. Dit zijn waarschijnlijk de nieuwe Apple Watch Series 7-modellen. Volgens geruchten krijgt de Apple Watch een nieuw hoekig ontwerp, dat meer in lijn is met de iPhone 12. In de database wordt watchOS 8 genoemd als het besturingssysteem van de nieuwe smartwatches.

De nieuwe Apple Watch ziet naar verwachting het daglicht tijdens een Apple-evenement in september. We verwachten hier ook de iPhone 13-telefoons te zien. Naast de reguliere iPhone 13 komt Apple hoogstwaarschijnlijk ook met de compacte iPhone 13 mini en duurdere iPhone 13 Pro en 13 Pro Max.

Ook nieuwe MacBook Pro op komst

Het ECC vermeldt naast de nieuwe Apple Watch-modellen ook twee nieuwe Macs. Dit zouden de 14 en 16 inch-MacBook Pro’s kunnen zijn, waarover we nu al maanden speculeren. De nieuwe Pro-laptops zouden een nieuw ontwerp en een nog onaangekondigde M1X-chip krijgen.

Het is mogelijk dat Apple voor de MacBooks een apart evenement houdt. Op die manier focust het bedrijf de aandacht in september volledig op de nieuwe iPhones en Apple Watch.

