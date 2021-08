Concept: Zou jij een MacBook Pro met Apple Pencil kopen?

We weten al ongeveer hoe de nieuwe MacBook Pro eruitziet, maar zo nu en dan duikt er een futuristisch (en onrealistisch) concept op. Ditmaal is het de beurt aan de MacBook Pro met Apple Pencil.

Concept laat MacBook Pro met Apple Pencil zien

De volgende MacBook Pro heeft geen Touch Bar meer, als we de geruchten mogen geloven. Apple schijnt de laptop een ‘gewone’ toetsenbalk mee te geven, in plaats van een aanraakgevoelige.

Er zijn echter meer manieren om deze ruimte op te vullen. Dat bewijst dit experimentele MacBook Pro-concept, waarbij de Apple Pencil een opbergvak heeft onder het scherm. De Touch Bar verdwijnt overigens niet compleet: er is nog een klein stukje touchdisplay over aan de rechterkant.

Het concept is gemaakt door Sarang Sheth. De 3D-designer heeft zijn creatieve brein niet zomaar de vrije loop gelaten, maar inspiratie gehaald uit een patent dat Apple vorige week indiende.

MacBook Pro met touchscreen

In dit patent laat het bedrijf zien hoe een MacBook Pro met touchscreen zou kunnen werken. Extra opvallend is dat de Apple Pencil ook in de tekeningen voorkomt. Dit betekent dat Apple de mogelijkheid onderzoekt om toekomstige laptops met een aanraakgevoelige stylus te bedienen.

We verwachten niet dat de volgende MacBook Pro daadwerkelijk een Apple Pencil-opbergvak heeft. Apple dient wekelijks tientallen patenten in, bijvoorbeeld om te voorkomen dat concurrenten met hun ideeën aan de slag gaan. Wel geven de documenten aan in welke richting het bedrijf ‘denkt’.

Nieuwe MacBook Pro in 2021

Volgens geruchten houdt Apple dit jaar nog een speciaal evenement om de nieuwe MacBook Pro te presenteren. De grootste verandering zit waarschijnlijk onder de motorkap. De 16 inch Pro-laptop gaat namelijk overstappen op Apple Silicon, in plaats van een Intel-chip. Wil je meer lezen? In onderstaand artikel blikken we uitgebreid vooruit op de MacBook Pro 2021.

