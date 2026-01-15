iPhone 17 Pro: nu tot €575 inruilvoordeel!

Eerste Apple-product van 2026 komt eerder dan verwacht: dit is wanneer

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
15 januari 2026, 11:01
2 min leestijd
Eerste Apple-product van 2026 komt eerder dan verwacht: dit is wanneer

Apple heeft mogelijk een tipje van de sluier opgelicht over het eerste Apple-product van 2026. En hij komt sneller dan je verwacht.

Eerste Apple-product van 2026 komt eerder dan verwacht: dit is wanneer

Volgens geruchten verschijnt er deze maand nog een nieuw Apple-product. Om precies te zijn op 28 januari. Maar waarom precies op die dag? 28 januari is namelijk de release van Apple’s nieuwe Creator Studio-abonnement.

MacBook Pro 2025 2022

En deze software wordt vooral gebruikt door dezelfde doelgroep die een MacBook Pro kopen. Dit zijn professionals die video’s monteren, foto’s bewerken, muziek produceren, 3D-ontwerpen maken en ga maar door. Daarom is het best logisch dat Apple ook dan met een nieuwe MacBook Pro 2026 gaat komen.

Daarnaast valt 28 januari op een woensdag, en Apple lanceert nieuwe producten opvallend vaak op dinsdag of woensdag. Het blijft uiteraard speculatie, maar het zou heel goed kunnen.

Verder staat een nieuwe MacBook Pro met M5-chip al langer op de verwachten release-lijst. In oktober 2025 bracht Apple de eerste MacBook Pro met M5 uit, maar dat was dan ook de enige laptop met de nieuwe chip. Het was namelijk alleen de 14-inch met een standaard M5-chip.

De 16-inch MacBook Pro kreeg echter géén M5-update, en de nog krachtigere chips (denk aan de M5 Pro en M5 Max) zijn nog steeds niet aangekondigd. De verwachting is dus dat Apple die modellen binnenkort gaat uitbrengen.

macbook pro

Dat betekent dat we een 16-inch MacBook Pro met een M5-chip gaan krijgen. Daarnaast verwachten we zowel de 14- als 16-inch MacBook Pro met een M5 Pro of M5 Max. Dat zijn dus drie verschillende versies van de MacBook Pro die we in 2026 verwachten.

Het is dus nog eventjes afwachten, maar zet deze datum dus maar in je agenda.Wil je zeker weten dat je de release niet gaat missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Geruchten MacBook Pro Mac Apple MacBook Air 2025

