MacBook Pro krijgt flink redesign in 2026 (en wordt veel dunner)

De nieuwe MacBook Pro is net pas aangekondigd, maar er gaan nu al geruchten over de opvolger. De MacBook Pro wordt in 2026 veel dunner.

MacBook Pro krijgt nieuw design

De nieuwe MacBook Pro is nog niet officieel in de winkels verschenen, maar er duiken nu al geruchten op over de volgende generatie van de laptop. Volgens deze geruchten krijgt de MacBook Pro in 2026 een nieuw design, dat veel dunner is dan we bij de huidige generatie van het toestel zien. Door de dunnere behuizing weegt de MacBook Pro veel minder, dat de laptop gemakkelijker maakt om overal mee naar toe te nemen.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman wordt het zelfs een van de dunste en lichtste laptops ooit. Het design van de MacBook Pro gaat dus flink op de schop in 2026, maar dat is niet alles. Vermoedelijk draait de laptop dan op de M6-, M6 Pro- of de M6 Max-chip. Voor volgend jaar verwacht Gurman weinig vernieuwingen bij de MacBook Pro, de laptop krijgt alleen onder de motorkap een update. Het is dan de beurt aan de M5-, M5 Pro- en de M5 Max-chip.

Overstap naar oled

Bij het beeldscherm van de MacBook Pro zien we in 2026 eveneens een belangrijke verandering. Volgens Apple-analisten Ming-Chi Kuo is Apple van plan om in 2026 over te stappen naar oled-schermen bij de laptop. Ross Young, expert op het gebied van displays, bevestigt dit gerucht. Zowel Kuo als Young verwachten dat de MacBook Pro in 2025 weer een mini-led-scherm heeft, maar in 2026 van een oled-display wordt voorzien.

De overstap naar oled heeft verschillende voordelen. Oled-displays zijn helderder, hebben een hoger contrast met diepere zwarttinten en zijn energiezuiniger. Daardoor gaat de accu van de MacBook Pro in 2026 waarschijnlijk veel langer mee, want het scherm heeft minder energie nodig. Bovendien zijn oled-schermen dunner dan mini-led-displays, waardoor de MacBook dus een veel smallere behuizing krijgt.

Meer over de MacBook Pro

Er komen dus grote veranderingen naar de MacBook Pro, maar daarvoor moet je wel nog twee jaar wachten. Pas in 2026 zien we een nieuw design bij de MacBook Pro, volgend jaar krijgt de laptop vermoedelijk alleen een nieuwe processor. Dat zou het tweede jaar op rij zijn dat we kleine aanpassingen zien bij de MacBook Pro, want dit jaar werd het toestel voorzien van de M4-, M4 Pro- en de M4 Max-chip.

Dat was ook direct de belangrijkste verandering, verder heeft Apple weinig nieuwe functies geïntroduceerd. Het toestel heeft voor het eerst drie Thunderbolt 4-poorten, bij de M4 Pro- en de M4 Max-chip is dat zelfs Thunderbolt 5. Het is voor het eerst dat we deze poort zien bij de Mac. Ben je nu op zoek naar een nieuwe MacBook Pro en wil je niet nog twee jaar wachten? Dit zijn op dit moment de laagste prijzen van de nieuwe laptop: