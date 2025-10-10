MacBook Pro 2025 verschijnt binnenkort – met deze verbeteringen

De nieuwe generatie van de MacBook Pro verschijnt binnenkort! Dit kun je verwachten van de MacBook Pro 2025.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

MacBook Pro 2025

Er komt een nieuwe versie van de MacBook Pro aan! Apple werkt aan de MacBook Pro 2025, die vooral onder de motorkap belangrijke verbeteringen krijgt. Het is de verwachting dat de MacBook Pro in 2025 de overstap maakt naar de M5-chip. De huidige uitvoering draait op de M4-chip en kwam uit in oktober 2024. Met de nieuwe M5-chip wordt de MacBook Pro dit jaar nóg sneller en energiezuiniger.

De MacBook Pro 2025 wordt mogelijk Apple’s eerste toestel met de krachtige M5-chip. We hebben nog geen apparaat gezien met deze processor, maar daar komt vermoedelijk binnenkort verandering in. Het is de verwachting dat de M5-chip niet alleen sneller is, maar ook minder energie verbruikt. De kans is daardoor groot we verbeteringen bij de accuduur van de MacBook Pro 2025 zien. De huidige MacBook Pro gaat tot 24 uur mee bij het streamen van video’s, dat is bij de MacBook Pro 2025 waarschijnlijk nog langer.

Nieuwe M5-chip

De verbeterde accuduur is niet de enige verbetering van de M5-chip bij de MacBook Pro 2025. Met de nieuwe processor wordt de beste MacBook nog sneller. Apple heeft de M5-chip nog niet officieel aangekondigd, maar de processor is wel al opgedoken in een opvallende video. In die video wordt de iPad Pro 2025 uit de doos gehaald en getest, terwijl de tablet nog niet is uitgebracht. De iPad Pro 2025 draait eveneens op de nieuwe M5-chip.

Door deze video hebben we al een idee van de verschillen tussen de M4- en de M5-chip. De nieuwe processor is naar verluidt tot 10 procent sneller dan de M4-chip bij het laden van een enkele taak. Ga je multitasken op je nieuwe MacBook? Dan werkt de M5-chip tot 15 procent sneller dan de M4-chip. De nieuwe processor brengt zo grote verbeteringen naar de MacBook Pro 2025, want die is veel sneller dan de MacBook Pro 2024.

Release van de MacBook Pro 2025

Het is nog niet bekend welke verbeteringen Apple nog meer naar de MacBook Pro 2025 brengt. Dat weten we binnenkort al, want de nieuwe generatie van de MacBook Pro verschijnt naar verluidt deze maand. Volgens geruchten brengt Apple in oktober 2025 de 14-inch versie van de MacBook Pro uit met de nieuwe M5-chip. In het voorjaar van 2026 volgt de 16-inch uitvoering met de M5 Pro- en de M5 Max-chip.

Het is goed mogelijk dat Apple alle verbeteringen van de MacBook Pro 2025 aankondigt tijdens een speciaal evenement. Het bedrijf heeft een nieuwe versie van de M5-chip nog nooit via een persbericht onthuld, dus de kans is groot dat er deze maand nog een Apple-event komt. Naast de MacBook Pro worden dan nog veel meer producten gepresenteerd, lees hier welke dat zijn. Wil je geen enkele aankondiging missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!