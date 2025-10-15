MacBook Pro 2025 onthuld: M5-chip maakt de beste MacBook nog beter

De MacBook Pro 2025 is aangekondigd door Apple! Ben je benieuwd naar de beste MacBook ooit? Dit zijn alle nieuwe functies.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

MacBook Pro 2025

De nieuwe generatie van de MacBook Pro is gepresenteerd! Apple heeft de MacBook Pro in 2025 vooral een grote upgrade onder de motorkap gegeven. De laptop heeft het ontwerp van de MacBook Pro 2024 overgenomen. Dat betekent dat het toestel opnieuw een 14-inch scherm heeft, waarbij je kunt kiezen voor afwerking met nanotextuur. De MacBook Pro is beschikbaar in de kleuren spacezwart en zilver, net als in 2024.

Aan de voorzijde heeft de MacBook Pro 2025 de vernieuwde 12-megapixelcamera, die we eerder bij de MacBook Pro 2024 zagen. Deze beschikt over Middelpunt, waardoor je altijd in het midden van het beeld wordt getoond bij videogesprekken. Waar de laptop van buiten dus een bekend ontwerp heeft, is er van binnen wél veel veranderd. De MacBook Pro 2025 draait op een compleet nieuwe processor, want Apple heeft gekozen voor de M5-chip.

M5-chip

De MacBook Pro 2025 is één van de eerste toestellen die draait op de M5-chip. Met deze processor is de laptop veel sneller dan de MacBook Pro 2024, die nog op de M4-chip draait. Zowel het uitvoeren van enkele als meerdere taken op hetzelfde moment gaat veel sneller bij de nieuwe generatie van de MacBook Pro. Volgens Apple is de M5-chip ongeveer 15 procent sneller dan de M4-chip, bij het laden van grafische taken is dat zelfs 30 procent. Multitasken is zo geen probleem meer bij de laptop, ook niet als dat meerdere zware programma’s tegelijk zijn. Het apparaat komt standaard met 16 GB werkgeheugen en 512 GB aan opslag.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bij de accuduur van de MacBook Pro 2025 heeft Apple geen verbeteringen doorgevoerd. De laptop gaat 24 uur mee, net als de MacBook Pro 2024. Het is daarmee nog steeds de MacBook met de langste accuduur ooit. Apple heeft op woensdag 15 oktober alleen de 14-inch uitvoering van de MacBook Pro uitgebracht. Het is de verwachting dat de 16-inch variant met de M5 Pro- en de M5 Max-chip in het voorjaar van 2026 volgt.

Release van de MacBook Pro

De MacBook Pro 2025 heeft drie Thunderbolt 4-poorten, een HDMI-poort en een geheugenkaartlezer. Daarin zien we geen veranderingen in vergelijking met de MacBook Pro 2024. Dat geldt niet voor de prijs van de MacBook Pro 2025, want Apple hanteert een lagere beginprijs dan bij de MacBook Pro in 2024. Je haalt de basisuitvoering van de laptop voor 1829 euro in huis, voor die prijs krijgt je 512 GB aan opslagruimte en 16 GB RAM.

Ben je enthousiast over de nieuwe generatie van de MacBook Pro? In dat geval hebben we goed nieuws, want Apple is al begonnen met de voorverkoop van de MacBook Pro 2025. De voorverkoop is begonnen op woensdag 15 oktober 2025. Als je de laptop nu bestelt heb je de Mac als eerste binnen, het apparaat wordt dan op woensdag 22 oktober bij je thuis afgeleverd. Benieuwd waar je de MacBook Pro 2025 kunt halen? Bekijk hier het complete aanbod van dit moment: