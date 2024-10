MacBook Pro 2024 onthuld: Apple’s beste laptop nu nog krachtiger

Apple heeft de MacBook Pro 2024 onthuld! De laptop heeft een krachtigere chip, meer werkgeheugen en nog veel meer. Dit is er nieuw!

MacBook Pro 2024

De nieuwe generatie van de MacBook Pro is gepresenteerd! De laptop draait op de krachtige M4-chip, die we eerder ook al zagen bij de iPad Pro 2024. Bij de MacBook Pro 2024 komen er nog twee nieuwe M4-chips bij, want je kunt ook kiezen voor de M4 Pro- of de M4 Max-chip. De laptop is Apple’s eerste toestel met deze processors. De standaard M4-chip heeft een processor met tien kernen, bij de M3 zijn dat er ‘slechts’ acht.

Daardoor is de MacBook Pro met M4-chip veel sneller dan de uitvoering met M3. Het standaardmodel heeft bovendien meer werkgeheugen. Waar je bij de MacBook Pro 2023 8 GB RAM hebt, is dat nu twee keer zoveel. De laptop heeft standaard 16 GB aan werkgeheugen, waardoor het toestel geen moeite heeft met het uitvoeren van zware taken. Kies je voor de uitvoering met de M4 Pro- of de M4 Max-chip? Dan krijg je standaard 24 GB aan werkgeheugen.

Drie keer Thunderbolt 4 (of 5)

De nieuwe generatie van de MacBook Pro 2024 heeft vooral onder de motorkap een update gekregen met de M4-chip. Toch is een verbetering ook van buiten zichtbaar, want de laptop heeft drie Thunderbolt 4-poorten. Bij de vorige generatie zijn dat er nog twee, waardoor je nu meer opties hebt bij de aansluitingen van de laptop. Dat geldt zeker bij externe displays, want je kunt nu twee externe schermen met een resolutie tot 6K aansluiten. Zo heb je met het scherm van je MacBook erbij in totaal drie displays op hetzelfde moment bij de uitvoering met M4-chip.

Kies je voor de uitvoering met de M4 Pro- of de M4 Max-chip? Dan krijg je bij de MacBook Pro 2024 zelfs drie Thunderbolt 5-poorten. Bij de Mac mini 2024 zagen we deze poorten voor het eerst en Apple heeft dezelfde aansluiting nu naar de MacBook gebracht. Thunderbolt 5 biedt ondersteuning voor datasnelheden tot 120 Gb/s. Bij de MacBook met M4 Max-chip kun je tot vier externe displays aansluiten op hetzelfde moment, waarvan drie een resolutie tot 6K mogen hebben.

Apple heeft vrijwel geen veranderingen doorgevoerd bij het design van de laptop. Een kleine aanpassing is de optie voor nanotextuur, waarmee weerspiegelingen op het beeldscherm verminderen. Daarnaast is de 14-inch uitvoering beschikbaar in een nieuwe kleur. Vorig jaar introduceerde Apple de kleur spacezwart bij de 16-inch variant van de MacBook Pro 2024. Deze kleur is nu opnieuw beschikbaar bij de grote uitvoering, maar kun je voor het eerst ook kiezen als je voor de kleine versie gaat. De 14-inch uitvoering is beschikbaar in de kleuren spacezwart en zilver, net als de 16-inch variant.

MacBook Pro 2024 release

Apple heeft de laptop officieel aangekondigd via een persbericht. De startprijs van de laptop is 1929 euro voor de 14-inch MacBook Pro 2024 met 512 GB aan opslagruimte. Wil je liever een groter scherm? Dan krijg je direct 24 GB aan werkgeheugen en de M4 Pro-chip. Het instapmodel met een 16-inch-display kost 2949 euro bij Apple, je krijgt dan 512 GB aan opslagruimte.

Ben je op zoek naar een nieuwe MacBook? De MacBook Pro 2024 is aangekondigd door Apple, maar nog niet verkrijgbaar in de winkels. Je kunt het toestel wel al bestellen, zodat je de Macbook als eerste in huis hebt. De officiële release van de laptop is op vrijdag 8 november. Die dag verschijnt de laptop in de winkels en wordt het toestel bij je thuis afgeleverd. Bekijk hier vast waar de pre-order begonnen is, zodat je de MacBook vrijdag direct in huis hebt:

MacBook Pro 2024 14 inch

MacBook Pro 2024 16 inch