MacBook Pro 2023 onthuld: betere batterij en nieuwe M2-chips

Apple heeft een nieuwe 14- en 16-inch MacBook Pro aangekondigd. Wat is er veranderd bij de nieuwe generatie MacBook Pro 2023?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe generatie MacBook Pro

Apple heeft in een persbericht een nieuwe generatie MacBook Pro aangekondigd. Het gaat om een 14- en een 16-inch MacBook Pro. Wij zetten de nieuwe features van de MacBook Pro 2023 voor je onder elkaar.

MacBook Pro’s hebben de nieuwe M2-chip

De nieuwe generatie MacBooks heeft vooral van binnen een flinke upgrade gehad. De grootste verandering: de nieuwe MacBook Pro’s zijn voorzien van de M2 Pro- en M2 Max-chips. Dit zijn nieuwe M2-chips zijn sneller en krachtiger dan eerder M2-chips. Apple kiest bij de nieuwe generatie MacBooks dus opnieuw voor Apple Silicon, Apples eigen chips.

Deze nieuwe chips zijn vooral goed nieuws voor professionele gebruikers, die hun MacBook gebruiken voor bijvoorbeeld videobewerking of coderen. De nieuwe M2-chips zijn immers krachtiger, waardoor zware taken als videobewerking soepeler draaien op de laptop.

Het grote voordeel van de nieuwe M2-chips is dat ze energiezuiniger zijn, waardoor de batterij van je nieuwe MacBook een stuk langer meegaat. De batterij van de MacBook Pro 2023 gaat nu 22 uur mee, waardoor het de beste batterij van een Mac ooit is.

MacBook Pro 2023 ondersteunt het snelle Wifi 6E

De nieuwe generatie MacBooks ondersteunt het snellere Wifi 6E. De vorige generatie MacBooks ondersteunt Wifi 6. Het verschil tussen Wifi 6 en Wifi 6E is niet enorm, Wifi 6E is eerder een uitbreiding op het bestaande Wifi 6.

Het grootste voordeel: met Wifi 6E kan je sneller binnenshuis internetten. Ook de stabiliteit en reikwijdte van het signaal gaan erop vooruit. Het signaal van Wifi 6E is sterk verbeterd, omdat een nieuwe bandbreedte is toegevoegd: 6GHz. Om hiervan gebruik te kunnen maken moet je waarschijnlijk wel een nieuwe router aanschaffen, want de meeste routers ondersteunen alleen 2,4 en 5GHz.

Lees ook: Sneller internet: de voordelen van Wifi 6E

Het voordeel van deze nieuwe bandbreedte is dat er minder Wifi-apparaten op deze frequentie zitten. Hierdoor wordt het Wifi-signaal van minder snel verstoord. Met de nieuwe MacBooks heb je dus sneller en stabieler internet, mits je router 6GHz ondersteunt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer en sneller werkgeheugen voor MacBook Pro 2023

Apple heeft de nieuwe MacBooks Pro voorzien van meer en sneller werkgeheugen. De M2 Pro-chip biedt een CPU met tot 12 cores en een GPU met tot 19 cores. Deze chip heeft 32 GB aan RAM. De M2 Max-chip breidt de mogelijkheden van M2 Pro nog verder uit, met een GPU die tot 38 cores bevat. De M2 Max-chip heeft 96 GB aan centraal geheugen.

Het uitbreiden van het werkgeheugen maakt de nieuwe MacBook Pro’s sneller dan de vorige generatie MacBook Pro’s. De MacBook Pro is nu nog krachtiger, zeker met de nieuwe M2-chips.

Weinig veranderingen op het gebied van design

Op het gebied van design is er weinig veranderd bij de MacBook Pro 2023. Dat is niet verrassend: het uiterlijk van de MacBook Pro kreeg in 2021 al een flinke upgrade. De MacBook kreeg dat jaar voor het eerst een inkeping aan de bovenkant van het scherm, met daarin de verbeterde 1080p-webcam. Apple heeft dit design meegenomen naar de MacBook Pro 2023.

Ook deze generatie MacBook Pro’s heeft een hoekiger design, waarbij de boven- en onderkant plat is, net als de zijkanten. Het toetsenbord is opnieuw helemaal zwart, waardoor de verlichte toetsen goed tot hun recht komen. Apple lijkt definitief afscheid te hebben genomen van de Touch Bar, want ook deze generatie MacBook Pro’s heeft fysieke functietoetsen.

Dezelfde poorten als MacBook Pro 2021

Bij de 14-inch en 16-inch MacBook Pro 2021 herintroduceerde Apple gelukkig weer meer poorten. Dit is hetzelfde bij de nieuwe generatie MacBooks: ze zijn niet alleen voorzien van drie drie usb-c-aansluitingen, maar hebben ook een HDMI-poort en SD-kaartlezer. Bovendien is de MacBook Pro 2023 voorzien van MagSafe, de magnetische oplaadconnector mét snellaadoptie van Apple.

MacBook Pro 2023: zoveel kost de nieuwe laptop

De nieuwe MacBook Pro’s zijn opnieuw aan de prijzige kant. Voor de 14-inch uitvoering van de MacBook Pro met de M2 Pro-chip en 512 GB aan geheugen betaal je 2.449,00 euro. Voor dezelfde uitvoering met 1 TB leg je 3.049,00 euro neer. Wil je de 14-inch MacBook met de krachtigere M2 Max-chip? Dan kost de laptop 3.749,00 euro.

De grotere uitvoering van 16-inch met de M2 Pro-chip kost 3.049,00 euro bij 512 GB aan geheugen. Wil je nog meer geheugen? Het model met 1 TB en de M2 Pro-chip kost maar liefst 3.279,00 euro. Als je de zwaarste grafische taken uit wilt voeren, is de M2 Max-chip het waard. De MacBook Pro 16-inch met M2 Max-chip kost 4.199,00 euro.

MacBook Pro 2023: nu in de verkoop

De nieuwe MacBook Pro’s zijn nog maar net aangekondigd, maar ze zijn nu al te bestellen. Check de onderstaande linkjes om de MacBook alvast te bestellen. De MacBook Pro 2023 is te koop vanaf 24 januari, dus nog even geduld!