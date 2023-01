SSD-opslag van MacBook Pro 2023 is trager dan zijn voorganger

De nieuwe MacBook Pro is razendsnel, maar er is ook minder goed nieuws. De SSD in de MacBook Pro 2023 is langzamer dan zijn voorganger. Dit is er aan de hand.

MacBook Pro 2023 SSD: trager dan voorganger

Met de nieuwe MacBook Pro 2023 heb je een supersnelle laptop in huis. Dit is te danken aan de nieuwe versies van de M2-chip (de M2 Pro en de M2 Max om precies te zijn). Toch is niet alles sneller dan de vorige generatie MacBook Pro (met M1-chip). De opslag (SSD) is namelijk een stukje trager.

MacBook Pro 2021 met M1 Pro MacBook Pro 2023 met M2 Pro

Ter vergelijking: bij de MacBook Pro 2021 met M1 Pro (of M1 Max) haalde je schrijfsnelheden van 3950 MB/s en leessnelheden van 4900 MB/s (lezen). Bij het nieuwe model van de MacBook Pro 2023 (het instapmodel) blijft de SSD steken op 3155 MB/s (schrijven) en 2973 MB/s (lezen). Dat is dus gemiddeld zo’n 30% trager.

Dit verhaal klinkt je misschien bekend in de oren en dat kan kloppen. Dit ‘probleem’ met de SSD had de MacBook Air 2022 ook al. Meer hierover is te lezen in onze MacBook Air 2022 review.

Dit is er aan de hand met de SSD van de MacBook Pro 2023

De MacBook Pro 2021 heeft vier SSD’s van 128GB. Als een apparaat meerdere SSD’s heeft en die combineert, kunnen ze parallel gebruikt worden. Hierdoor zijn de lees- en schrijfopdrachten sneller. De nieuwe MacBook Pro 2023 met M2 Pro heeft in de basisconfiguratie slechts twee SSD’s van 256GB. Hierdoor is deze opslag een stuk langzamer.

Maar ga je hier veel van merken tijdens het gebruik? Niet echt, tenzij je heel veel en langdurig data naar de SSD moet schrijven. De SSD die in de MacBook Pro 2023 zit is nog steeds razendsnel.

