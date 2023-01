MacBook Pro 2023 release: dit is wanneer de nieuwe laptop verschijnt

Apple heeft gisteren de releasedate van de MacBook Pro 2023 bekendgemaakt. Wanneer kunnen we de nieuwe generatie MacBook Pro verwachten?

MacBook Pro 2023 aangekondigd

Apple verraste gisteren met de aankondiging van een nieuwe generatie MacBook Pro. De nieuwe generatie MacBooks heeft vooral van binnen een flinke upgrade gehad. De grootste verandering: de nieuwe MacBook Pro’s zijn voorzien van de M2 Pro- en M2 Max-chips.

Dit zijn nieuwe M2-chips die sneller en krachtiger zijn dan eerdere M2-chips. Een groot voordeel van de nieuwe chips is dat ze energiezuiniger zijn, waardoor de batterij van je nieuwe MacBook een stuk langer meegaat. De batterij van de MacBook Pro 2023 gaat 22 uur mee, waardoor het de beste batterij van een Mac ooit is. Wanneer is de releasedatum van de MacBook Pro 2023?

Nieuwe MacBook nu al te bestellen

De lancering van de nieuwe MacBook Pro 2023 was gisteren pas, maar de laptop is nu al te bestellen. De laptops zijn namelijk al te pre-orderen op verschillende sites. Dat betekent niet dat je de laptop meteen in huis hebt: de officiële release van de MacBook Pro 2023 is 24 januari 2023.

Als je de MacBook Pro 2023 nu al bestelt, heb je de laptop wel meteen op 24 januari in huis. De nieuwe generatie MacBook Pro 14-inch is te koop vanaf 2449 euro. De 16-inch uitvoering van de MacBook Pro 2023 is te koop vanaf 3049 euro. Daarmee is de nieuwe generatie MacBook Pro de duurste laptop van Apple ooit.

Lees ook: MacBook Pro 2023 onthuld: nieuwe M2-chips en een betere batterij

MacBook Pro 2023 kopen? Check hier de prijzen

Kan jij niet wachten op de MacBook Pro 2023 release? Op verschillende sites is de nieuwe MacBook Pro alvast te bestellen, zodat je de laptop op 24 januari meteen in huis hebt. Of je bestelt hem vast en haalt de MacBook op 24 januari in een winkel op, dat kan natuurlijk ook. Check de prijzen hier:

