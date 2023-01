MacBook Pro 2023 is duurste Apple-laptop ooit: dit zijn de prijzen

De nieuwe 14- en 16-inch MacBook Pro 2023 die Apple dinsdag lanceerde, is geen grote upgrade. Toch moeten we dieper in de buidel tasten om zo’n Pro-laptop aan te schaffen. Dit zijn de prijzen van de MacBook Pro 2023.

MacBook Pro 2023 prijzen

Dat Apple de MacBook Pro duurder maakte, is geen verrassing. Met de nieuwe iPhone 14-serie maakte Apple zijn telefoons al aanzienlijk prijziger en ook de iPad en MacBook Air vragen om een extra gevulde portemonnee. De verhoogde prijzen zijn het gevolg van de inflatie en de ongunstige koers van de euro ten opzichte van de dollar.

Nu moeten ook de MacBook Pro-modellen aan een prijsstijging geloven. In 2021 betaalde je 2249 euro voor het instapmodel van 14 inch. Nu is dat precies 200 euro meer. Kies je voor een 16-inch MacBook Pro, dan is de prijsstijging zelfs 300 euro. Dit zijn de MacBook Pro 2023 prijzen:

14-inch MacBook Pro met M2 Pro: 2449 euro

16-inch MacBook Pro met M2 Pro: 3049 euro

16-inch MacBook Pro met M2 Max: 4199 euro

Dit waren de prijzen die de MacBook Pro 2021 na de lancering had:

14-inch MacBook Pro met M1 Pro: € 2249

16-inch MacBook Pro met M1 Pro: € 2749

16-inch MacBook Pro met M1 Max: € 3849

Groot prijsverschil met MacBook Pro 2021

Bij veel winkels is de MacBook Pro 2021 sinds de lancering in prijs verlaagd. Het verschil in prijs met het nieuwste model is daardoor groot, terwijl de MacBooks weinig van elkaar verschillen. Dit maakt het interessant om voor de versie uit 2021 te kiezen. In de MacBook Pro 2021 prijsvergelijker zie je bij welke online winkels de laptop momenteel het voordeligst is.

Hete belangrijkste verschil tussen de MacBook Pro-modellen is de processor. De MacBook Pro 2023 bezit de nieuwste M2 Pro of M2 Max. De MacBook Pro heeft een chip die een generatie ouder is, al is deze nog steeds erg krachtig. Ook ondersteunt de nieuwste MacBook Pro Wifi 6E, al is dat een subtiele uitbreiding op het eerdere Wifi 6. Wat betreft het scherm, het ontwerp en de aansluitingen is de MacBook Pro exact hetzelfde gebleven.

Pre-order MacBook Pro 2023

De nieuwe MacBook Pro 2023 is al te pre-orderen. Bekijk de onderstaande url’s om de laptop alvast te bestellen. De officiële release is op 24 januari, dus bij een pre-order krijg je hem mogelijk al op deze dag bezorgd.