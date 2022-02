‘Apple brengt in maart óók een MacBook Pro 2022 uit’

Dat Apple volgende maand tijdens een event de iPhone SE lanceert, is zo goed als zeker. Een nieuwe iPad Air verwachten we dan ook. En nu gaat er een verrassend gerucht dat Apple in maart een MacBook Pro 2022 wil uitbrengen met M2-chip.

13-inch MacBook Pro 2022 in maart?

Het gerucht komt af van het Taiwanese DigiTimes. Zij schrijven op basis van bronnen uit de toeleveringsketen dat de nieuwe MacBook Pro ‘begin maart’ zal worden gelanceerd.

‘Apple brengt begin maart nieuwe producten uit, waaronder een nieuwe MacBook Pro met M2-processor, een iPhone SE met 5G en een iPad op budgetniveau’, zo melden bronnen aan de Taiwanese website. De MacBook Pro zou er bijna hetzelfde uitzien als het bestaande model uit 2020, maar dan met een krachtigere chip.

Het is voor het eerst dat we horen over een MacBook Pro die in maart zou worden gelanceerd. DigiTimes noemt in het artikel niet de grootte van de MacBook Pro, maar het is waarschijnlijk dat het om een 13-inch MacBook Pro 2022 gaat.

De betrouwbare Mark Gurman schreef dit weekend namelijk dat er zo’n MacBook Pro op instapniveau aan zit te komen, met een scherm van 13-inch. De 14-inch MacBook Pro en 16-inch MacBook Pro 2021 werden recentelijk opgefrist (op 25 oktober 2021), dus het is onwaarschijnlijk dat deze Pro-modellen al een update krijgen.

Twijfelachtig

Dat Apple plannen heeft om de 13-inch MacBook Pro te vernieuwen is opmerkelijk. Hij zou in de markt worden gezet als een instap-MacBook Pro, waarbij het design hetzelfde is als de 2020-versie, maar dan met een krachtigere processor en aantrekkelijkere prijs.

Daarmee brengt Apple een MacBook Pro op de markt die concurreert met zijn eigen populaire laptop: de MacBook Air. En ook die is Apple niet vergeten. Volgens geruchten werkt de tech-gigant aan een nieuw ontwerp, waarbij de Air eruitziet als de nieuwste MacBook Pro-modellen. Ook heeft hij een M2-chip.

We hebben dan ook twijfels bij deze geruchten. Maar in ieder geval hoef je niet te wachten op deze 13-inch MacBook Pro. Ben je een professionele gebruiker, dan is er geen betere laptop dan de huidige 14-inch en 16-inch MacBook Pro. Wil je een MacBook met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding? Ga dan voor de MacBook Air 2020, of wacht op de nieuwe versie die waarschijnlijk eind dit jaar verschijnt.