‘Nieuwe MacBook Pro met M2 Max verschijnt al in 2022’

Een betrouwbare Apple-insider heeft nieuws over de meest geavanceerde MacBook. Apple zou van plan zijn om nog in 2022 een nieuwe MacBook Pro met M2 Pro- of M2 Max-chip te lanceren.

MacBook Pro 2022 met M2 Max-processor

Dit jaar bracht Apple al een nieuwe MacBook Pro met M2-chip uit. vernieuwend is-ie niet bepaald. Hij ziet er precies hetzelfde uit als het verouderde model uit 2020, maar dan met een snellere chip.

De beste MacBooks die Apple verkoopt, zijn nog steeds de 14-inch en 16-inch MacBook Pro uit 2021. Zij worden aangesterkt door een M1 Pro- of M1 Max-processor, die krachtiger is dan de M2 van de MacBook Pro 2022.

Volgens Apple-insider Mark Gurman van Bloomberg is Apple van plan om de opvolger van deze MacBook Pro’s nog dit najaar te lanceren. Dit meldt hij in zijn wekelijkse nieuwsbrief. De MacBooks bezitten een krachtigere processor, waarbij je de keuze hebt uit een M2 Pro of M2 Max.

Wat verandert er?

Apple lijkt niet veel aan de machines te sleutelen. Volgens Gurman blijven het algehele ontwerp en de functies van de 14-inch en 16-inch MacBook Pro ‘waarschijnlijk ongeveer hetzelfde’. Vorig jaar veranderde de MacBook Pro nog sterk, met een nieuw ontwerp, MagSafe-opladen, een fraai mini-led-scherm en een verbeterde webcam.

Wat betreft de processors verwacht Gurman dat Apple zich voornamelijk heeft gefocust op het grafische aspect, net zoals bij de standaard M2. Vooral professionele gebruikers hebben hier iets aan, die hun machine gebruiken voor bijvoorbeeld videobewerking of coderen.

Gurman sluit niet uit dat een release nog langer op zich laat wachten, dan dit najaar. Hij voorspelt dat de M2 Pro en M2 Max MacBook Pro tussen de herfst van 2022 en lente van 2023 gelanceerd kunnen worden.