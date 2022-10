Waar blijft de MacBook Pro 2022 – en is die het wachten waard?

Gisteren presenteerde Apple – geheel volgens verwachting – nieuwe iPads. Maar stiekem hadden wij ook wel de MacBook Pro 2022-modellen verwacht. Waar blijven die? En zijn ze überhaupt het wachten waard?

Wanneer komen de nieuwe MacBook Pro’s?

De MacBook Pro 14- en 16-inch hebben een jaar geleden hun laatste update gehad. Toen was het wel een flinke: beide modellen kregen een compleet nieuw design, de M1 Pro of M1 Max-processor en een 120 Hz-display op basis van mini-led.

Maar één jaar is lang in de techwereld. Dus de verwachting was dat Apple inmiddels wel geüpdatete modellen zou uitbrengen. Gisteren leek het dan eindelijk zover. De Apple Store ging offline, maar toen die een paar uur later weer online kwam, stonden er alleen een nieuwe iPad, twee iPad Pro’s, en een nieuwe Apple TV 4K op. MacBook Pro’s? Nergens te bekennen. Wanneer komen die dan? En is het met de huidige prijsverhogingen überhaupt slim om te wachten? Of kun je beter nog snel toeslaan?

Release MacBook Pro 2022 14- en 16-inch

We zeiden het eerder al: de nieuwe MacBook Pro’s moeten wel snel komen. Die hadden we voor oktober verwacht, maar blijkbaar wilde Apple de iPads nu even nog wat meer aandacht geven. Een release in oktober voor de MacBook Pro’s achten wij als erg onaannemelijk, want Apple brengt maar uiterst zelden veel producten direct achter elkaar uit. Ook december is voor Apple meestal een no-go voor nieuwe producten. En wachten tot 2023 duurt nog te lang.

Kortom, wij verwachten de release nu ergens in november. Op 4 november komt met de Apple TV 4K nog een nieuw product uit, en dat wil Apple waarschijnlijk niet in de weg zitten. Twee weken later, dinsdag op 15 november, lijkt ons daarom de meest aannemelijke datum voor de lancering.

Moet je wel wachten?

Nu we de vraag rondom de lancering beantwoord hebben, volgt de belangrijkere vraag. Want is het verstandig om te wachten op de nieuwe modellen? Als je kijkt naar de afgelopen lanceringen van Apple, dan valt op dat vrijwel alles duurder wordt. Dus reken er maar op dat de MacBook Pro 14- en 16-inch ook flink in prijs zullen stijgen.

Nu zou dat niet zo’n probleem zijn als je er ook weer een flinke update voor terugkrijgt, maar de grootste veranderingen kregen we dus afgelopen jaar al.

Naar verwachting krijgen de nieuwe MacBook Pro’s een nieuwe M2 Pro- en M2 Max-processor. Die zullen een stukje sneller zijn dan hun M1-tegenhangers, maar enorme prestatiesprongen hoef je niet te verwachten. Mogelijk kun je er meer RAM in laten bouwen, maar dat is alleen voor een beperkte doelgroep echt belangrijk.

Ons koopadvies MacBook Pro 2022 14- en 16-inch

Normaal gesproken raden we iedereen aan om te wachten op nieuwe Apple-producten als de release nabij lijkt. Met de huidige prijsverhogingen is ons advies echter anders. Heb jij een nieuwe MacBook Pro nodig? Sla dan vooral nu al toe! Je zult over een maand niet heel veel betere modellen krijgen, maar betaalt nu nog aanzienlijk minder!

Via onze prijsvergelijker (zie hieronder) vind je overigens aanbiedingen die ver onder de adviesprijzen van Apple liggen. Dubbel besparen dus op je nieuwe MacBook Pro.