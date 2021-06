Hoewel WWDC voornamelijk draait om software, lijkt Apple maandag ook nieuwe hardware te presenteren. Een analist stelt dat de vernieuwde MacBook Pro maandag het levenslicht ziet.

Lees verder na de advertentie.

‘MacBook Pro 2021 tijdens WWDC-keynote onthuld’

Het gerucht is afkomstig van Wedbush-analist Daniel Ives. Op basis van zijn bronnen beweert hij dat Apple maandagavond tijdens de WWDC-keynote ‘een aantal verrassingen heeft’. Naast iOS 15, watchOS 8, macOS 12 en andere software-updates, zou het bedrijf ook eindelijk de compleet vernieuwde MacBook Pro laten zien.

Apple zou zowel een 14 als 16 inch-model tegelijk presenteren. Dankzij gelekte schematische tekeningen en een flinke dosis geruchten hebben we al een aardig beeld van deze nieuwe Macs. Voor het eerst sinds 2016 gaat het design op de schop, met een ontwerp dat meer past bij de iPhone 12 en iPad Pro 2021 met scherpere randen.

Daarnaast wordt de Touch Bar geschrapt en keren de fysieke functietoetsen terug. Ook zal deze MacBook Pro weer allerlei aansluitingen hebben naast usb-c. Uit gelekte info is gebleken dat de HDMI- en SD-kaart-aansluitingen voor het eerst sinds 2015 terugkeren naar de MacBook Pro. Daardoor zul je minder vaak een adapter nodig hebben.

Ives schrijft dat ook deze MacBook Pro op de M1-chip van Apple draait, al is dat onwaarschijnlijk. De MacBook Pro die eind vorig jaar verscheen draaide ook al op deze processor, dus is het logischer dat Apple inmiddels een krachtigere, nieuwe versie van deze chip ontwikkeld heeft.

Volg WWDC 2021 op iPhoned

De analist is niet de enige die verwacht dat we maandag nieuwe MacBooks te zien krijgen. Ook Apple-bron Jon Prosser heeft dit al eerder gezegd. Aanstaande maandag zullen we zien of ze gelijk hebben: dan start om 19:00 uur Nederlandse tijd de WWDC 2021-keynote.

Uiteraard zit de iPhoned-redactie in de startblokken om je op de hoogte te houden van alle onthullingen. Volg ons via onze app, of schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg op het einde van de avond een handige round-up in je inbox.

Lees ook: WWDC 2021 verwachtingen: iOS 15 en 7 andere grote aankondigingen