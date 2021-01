Voor de MacBook wordt 2021 een belangrijk jaar. Hoog tijd dus om te kijken wat er precies gaat veranderen. Wij zetten onze verwachtingen voor de laptop van Apple op een rij.

MacBook Pro 2021 verwachtingen

Na jaren van kleine upgrades en vorig jaar een berg onzichtbare verbeteringen, is het in 2021 tijd voor een grote sprong voorwaarts. In dit artikel zetten we alle MacBook Pro 2021 verwachtingen op een rij. Deze baseren we op geruchten en kunnen dus nog wijzigen.

1. Een nieuw design

Sinds 2016 ziet de MacBook Pro er ongeveer hetzelfde uit, maar dat zou in 2021 gaan veranderen. Met de MacBook Pro 2021 zou Apple een aangepast ontwerp introduceren, met hardere randen. Daarmee volgt de MacBook de designtrend die de iPad Pro en iPhone 12 al ingezet hebben.

Daarnaast zijn er waarschijnlijk weer meerdere kleuren om uit te kiezen. En zijn er geruchten dat Apple ook het lichtgevende Apple-logo terug wil laten keren. Klap je de MacBook open, dan zul je ook wat veranderingen zien. Zo zijn de schermranden smaller en is de Touch Bar verdwenen.

2. Groter en beter scherm

Hoewel de 16 inch-MacBook Pro hetzelfde scherm en dezelfde smalle schermranden behoudt, verandert er bij het kleinere model wel meer. Apple zou het schermformaat vergroten van 13 naar 14 inch, zonder het formaat van de laptop zelf ook te laten groeien. Dat heeft alles te maken met de smallere schermranden.

Bovendien zou ook de kwaliteit van het display erop vooruitgaan. Volgens een gerucht wordt de maximale helderheid hoger en is er ook een hoger contrast mogelijk. Even leek het erop dat de MacBook ook over zou stappen op een mini-led-display, maar dat lijkt nu niet meer het geval te zijn.

3. MagSafe

Met de iPhone 12 is MagSafe helemaal terug van weggeweest, maar oorspronkelijk verscheen deze aansluiting op de Mac. De magnetische aansluiting zou terugkeren dit jaar, zodat je de oplaadkabel makkelijker kunt verbinden aan je MacBook en deze ook losschiet als er teveel druk op staat. Daarmee voorkomt MagSafe dat je hele MacBook van de tafel vliegt als iemand over de kabel struikelt.

Bovendien zou Apple deze nieuwe versie van MagSafe verder hebben verbeterd, zodat ook de oplaadsnelheid omhoog zou gaan. Goed nieuws, want nu duurt het best lang om de accu van je MacBook weer bij te vullen.

4. Aansluitingen

De betrouwbare Apple-bron Ming-Chi Kuo zegt dat Apple ‘meer poorten’ toevoegt aan deze nieuwe MacBook Pro 2021. Welke aansluitingen dit precies zijn, is nog niet duidelijk, maar het lijkt erop dat Apple afstapt van puur en alleen usb-c-aansluitingen.

Denk hierbij aan de terugkeer van een gleuf voor een sd-kaart, iets waar veel fotografen nog steeds veel gebruik van maken. Kuo stelt dat de nieuwe Mac ‘voldoende aansluitingen heeft, zodat een gebruiker geen extra dongles meer aan hoeft te schaffen’. Dat klinkt veelbelovend.

5. Geen Touch Bar

Eén van de meest controversiële vernieuwingen die Apple in de afgelopen jaren heeft geïntroduceerd is de Touch Bar. Zo controversieel zelfs dat Apple de beslissing dit jaar volledig terug zou willen draaien.

Dat zou betekenen dat de MacBook Pro 2021 weer gewoon fysieke functietoetsen heeft, in plaats van de kleine oled-touchscreenstrook die we al jaren kennen. Het voordeel van de Touch Bar waren de contextgevoelige knoppen die zich konden aanpassen aan de app die je gebruikte, maar het nadeel was dat de Touch Bar geen feedback geeft als je een knop indrukt.

6. Draait enkel op Apple Silicon

Vorig jaar maakte Apple een belangrijke stap door naast chips van Intel ook MacBooks aan te bieden die op Apple Silicon draaien. Deze zelfontworpen chips zijn volledig door Apple zelf gemaakt, zodat het bedrijf nog meer grip krijgt op de afstemming tussen soft- en hardware. Dit jaar trekt Apple deze lijn voort door volledig hierop over te stappen. Het einde van de MacBook Pro met een Intel-chip is daarmee dichterbij dan ooit.

7. Releasedatum

Wanneer we de MacBook Pro 2021 kunnen verwachten is nog lastig in te schatten. Voor nu lijkt Apple de grote upgrade in het derde kwartaal van 2021 uit te brengen, rond het einde van de zomer dus, tussen juli en september. Daarmee is Apple mooi op tijd voor de start van het nieuwe studiejaar, het moment waarop veel mensen een nieuwe Mac aanschaffen.

Wil je meer weten over de MacBook Pro 2021? Houd iPhoned de komende maanden goed in de gaten. Zodra er nieuws is, lees je het bij ons.