MacBook Pro 2021: deze 5 veranderingen verwachten we

De geruchtenmolen draait op volle toeren nu er deze maand weer een Apple-event aan lijkt te komen. Waarschijnlijk gaat Apple de nieuwe MacBook Pro aankondigen. Hoog tijd om eens te kijken wat de vernieuwingen zijn. Dit zijn naar verluidt de vijf belangrijkste veranderingen van de MacBook Pro 2021!

MacBook Pro 2021 veranderingen: dit verwachten we

Dat er deze maand een nieuwe MacBook Pro aan komt, is een ding dat vrijwel zeker is. Maar wat kan je van deze nieuwe MacBook Pro verwachten? Dit zijn volgens betrouwbare geruchten de vijf belangrijkste veranderingen!

1. Nieuw design

De nieuwe MacBook Pro krijgt een ander design. Dat heeft Mark Gurman van Bloomberg gezegd in recente editie van zijn Power On-nieuwsbrief. Ook Ming-Chi Kuo deed een duit in het zakje en vertelde dat de nieuwe MacBook vlakke zijkanten krijgt, een beetje als de de iPad mini 2021 en de iPhone 13 nu heeft.

2. Touch Bar verdwijnt

De Touch Bar komt niet meer terug. De MacBook Pro krijgt weer een vertrouwde rij van functietoetsen. De Touch Bar werd zo’n vijf jaar geleden geïntroduceerd, maar veel gebruikers wilden toch liever een rij met echte toetsen. Het lijkt erop dat Apple nu heeft geluisterd.

3. MagSafe komt terug

De MagSafe-connecter is weer terug van weggeweest. Hiermee klikt de stekker magnetisch vast aan de MacBook Pro tijdens het opladen. Wanneer je vervolgens per ongeluk achter de kabel van de oplader blijft hangen, trek je alleen de stekker uit de laptop en blijft je MacBook Pro veilig.

4. MacBook Pro krijgt M1X-processor

Een van de veranderingen onder de motorkap van de MacBook Pro 2021 is de processor. Dit wordt waarschijnlijk een verbeterde versie van de M1-chip, die Apple de M1X zou noemen. Er komen twee varianten van de nieuwe chip. Beide versies hebben 10 processorkernen. Een daarvan heeft 16 grafische kernen en de tweede variant heeft 32 grafische kernen. Hierdoor is de nieuwe M1 meer geschikt voor professionele taken, zoals het bewerken van video’s en andere zware programma’s

5. Mini-led-scherm komt eraan

Al een tijdje gaan er geruchten over een nieuwe MacBook Pro met een mini-led-scherm. Ming-Chi Kuo bevestigde een paar maanden geleden dat de nieuwe versie van de MacBook Pro een mini-led-scherm krijgt. Mini-led is een schermtechniek die voor het eerst op de iPad Pro 2021 werd geïntroduceerd. Het schermtype heeft verschillende voordelen. Mini-led biedt een erg hoog contrast en zorgt ervoor dat displays heel dun kunnen worden gemaakt.

De MacBook Pro door de jaren heen

De MacBook Pro is het high-end model in de notebookreeks van Apple. Het apparaat is erg populair door de combinatie van krachtige specificaties en een slank design. De MacBook Pro werd in 2006 geïntroduceerd en wordt vrijwel jaarlijks vervangen door een nieuw model.

