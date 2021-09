‘MacBook Pro 2021 met M1X-chip al binnen paar weken verkrijgbaar’

De release van de M1X MacBook Pro 2021 komt steeds dichterbij. De nieuwe 14-inch en 16-inch MacBook Pro’s zijn gereed om binnen een paar weken in de schappen te liggen, meldt de bekende Apple-insider Mark Gurman.

MacBook Pro 2021 release

De betrouwbare Apple-insider laat dit weten in zijn Power On-nieuwsbrief. De productie van de M1X MacBook Pro liep meerdere keren vertraging op, maar zou binnen een paar weken in de verkoop gaan.

Gurman meldde eerder dat hij in de herfst twee evenementen verwacht. Allereerst een Apple-event dat vooral draait om de nieuwe iPhone 13-modellen. Dit evenement vindt dinsdagavond (14 september) plaats om 19:00 uur Nederlandse tijd. Ook de nieuwe AirPods 3 en Apple Watch Series 7 worden dan gepresenteerd.

In oktober staat er alweer een nieuw Apple-event op de planning, verwacht Gurman. Daarin kondigt Apple onder meer de nieuwe iPads en MacBook Pro-modellen aan.

Door de voorspelling van Gurman lijkt het erop dat de MacBook Pro 2021 vlak na het event te pre-orderen is, en dat we niet hoeven te wachten tot november. Begin augustus gingen er geruchten dat de massaproductie van de MacBook Pro 2021 was gestart, wat eveneens een aanwijzing is dat de nieuwe laptops er snel aankomen.

MacBook Pro 2021 verwachtingen

Wat we mogen verwachten van de MacBook Pro 2021, somt Gurman ook op in zijn nieuwsbrief. Allereerst worden ze geleverd met ‘high-end M1-chips’. Dit zou een versie zijn van de M1, maar dan met meer cpu- en gpu-kernen.

De nieuwe MacBook Pro krijgt ook een andere oplaadconnector: MagSafe keert terug. Deze maakt gebruik van een magneetaansluiting. Verder worden er schermen met mini-led verwacht. Dit schermtype biedt veel van de voordelen van oled, waaronder hoge contrasten en diepe zwarttinten. Ook neemt Apple afscheid van de Touch Bar.

Meer over de MacBook Pro

Over de MacBook Pro 2021-modellen is al veel bekend. Naast de eerder genoemde functies wordt een compleet nieuw design verwacht. De krachtige maar draagbare machines krijgen ook verschillende aansluitingen terug. In dit artikel lees je alles over de verwachtingen:

