MacBook Pro 2021 prijzen: zo duur kan Apples professionele laptop worden

Apple heeft eindelijk weer een MacBook Pro die zijn naam echt heeft verdiend. Zowel qua prestaties, maar ook qua prijzen. In dit artikel vind je een overzicht van de MacBook Pro 2021 prijzen.

MacBook Pro 2021 prijzen

De nieuwe MacBook Pro’s 14 en 16 inch zijn er, met een optie tussen de M1 Pro en M1 Max als processor. Beide vormen een drastische verbetering ten opzichte van de Intel-processors en grafische chips die ze vervangen.

De 14 inch-MacBook Pro begint bij 2249 euro, en het 16 inch-model begint bij 2749 euro. Bij beide configuraties krijg je een M1 Pro-processor, 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. In die zin zijn het relatief kleine prijsverhogingen ten opzichte van de MacBook Pro’s die ze vervangen. Bij de duurdere configuraties wordt het echter al snel ingewikkeld.

Twee nieuwe chips, M1 Pro en M1 Max

Hoewel Apple technisch gezien slechts twee nieuwe chips heeft aangekondigd, komen zowel de M1 Pro als de M1 Max in veel verschillende configuraties met verschillende hoeveelheden cpu- en gpu-kernen (net als de M1 overigens).

Dit is gebruikelijk bij de productie van chips. Als je een M1 Pro maakt met één of twee defecte gpu-kernen, dan is het verkopen ervan als een goedkoper model verstandiger dan ‘m helemaal weggooien. Maar dit maakt de processorkeuze en het prijzenschema er niet gemakkelijker op.

Overzicht van alle processorvarianten

Om je een hoop geklik te besparen, hebben we de Apple Store-pagina’s voor de 14 en 16 inch-MacBook Pro’s doorgespit. Hiermee geven we je je een overzicht van de prijzen van alle upgrades. Laten we beginnen met de varianten van de M1 Pro en M1 Max die er zijn.

Er zijn drie versies van de M1 Pro:

8-core cpu met 6 prestatie-kernen en 2 efficiëntie-kernen, plus een 14-core gpu. (Deze zit in de 2249 euro-versie van de 14-inch MacBook Pro)

van de 14-inch MacBook Pro) 10-core cpu met 8 prestatie-kernen en 2 efficiëntie-kernen, plus een 14-core gpu.

10-core cpu met 8 prestatie-kernen en 2 efficiëntie-kernen, plus een 16-core gpu. (Deze zit in de 2749 euro-versie van de 16 inch-MacBook Pro)

Daarnaast zijn er twee versies van de M1 Max. Een upgrade naar de M1 Max in een van beide MacBook Pro’s vereist ook altijd een upgrade van 16GB RAM naar 32GB RAM.

10-core cpu met 8 prestatie-kernen en 2 efficiëntie-kernen, plus een 24-core gpu.

10-core cpu met 8 prestatie-kernen en 2 efficiëntie-kernen, plus een 32-core gpu.

Overzicht van alle MacBook Pro 2021 prijzen

Hieronder vind je ten slotte een overzicht van alle configuraties. Zoals je ziet is de stap van de M1 Pro naar de M1 Max altijd de grootste. Daarmee betaal je bijna 1000 euro meer voor de 14 inch-Pro en bijna 700 euro meer voor het 16-inch model.

MacBook Pro 14-inch:

M1 Pro – 8-core cpu en 14-core gpu: vanaf 2249 euro

M1 Pro – 10-core cpu en 14-core gpu: vanaf 2479 euro

M1 Pro – 10-core cpu en 16-core gpu: vanaf 2519 euro

M1 Max – 10-core cpu en 24-core gpu (en 32GB RAM): vanaf 3209 euro

M1 Max – 10-core cpu en 32-core gpu (en 32GB RAM): vanaf 3439 euro

MacBook Pro 16-inch:

M1 Pro – 10-core cpu en 16-core gpu: vanaf 2749 euro

M1 Max – 10-core cpu en 24-core gpu (en 32GB RAM): vanaf 3439 euro

M1 Max – 10-core cpu en 32-core gpu (en 32GB RAM): vanaf 3619 euro