Apple onthult spectaculaire MacBook Pro 2021: dit is er nieuw

Apple heeft de MacBook Pro de misschien wel grootste update ooit gegeven. De techgigant presenteerde de 14 inch- en 16 inch-MacBook Pro 2021 tijdens het oktober-event. In dit artikel praten we je bij over de spectaculaire vernieuwingen.

Lees verder na de advertentie.

MacBook Pro 2021 officieel onthuld

Een nieuw design, krachtige Apple Silicon-processor, nieuw scherm, de terugkeer van de hdmi-poort en meer: de MacBook Pro 2021 is op alle fronten veranderd en verbeterd. Opnieuw zijn de Pro-modellen er in twee formaten. Bij de kleinste MacBook Pro is het scherm een stukje gegroeid: het schermdiagonaal meet nu 14 inch. Zijn grotere broer heeft wederom een display van 16 inch.

Met de nieuwe MacBook Pro komt Apple terug op het controversiële herontwerp van 2016. De Touch Bar is verdwenen, de poorten zijn terug en ook de MagSafe-oplaadconnector maakt zijn comeback. In dit artikel lees je over de vernieuwingen van de nieuwe MacBook Pro’s.

Nieuw design

De MacBook Pro heeft een herontwerp gekregen – dat gebeurde voor het laatst in 2016. Het apparaat heeft een wat platter design, waarbij de boven- en onderkant vlakker zijn, net als de zijkanten. De stijl is in lijn met de nieuwste iPhone- en iPad-modellen en de 24-inch iMac. Ook is de nieuwe MacBook Pro dikker. Voorheen was het apparaat 15,6 millimeter dik; nu is dat 16,8 millimeter.

Opvallend is dat de MacBook aan de bovenkant van het scherm een notch heeft, zoals we dat al kennen van de iPhone. Die herbergt een sterk verbeterde 1080p-webcam. Door de inkeping heeft Apple de rand aan de bovenkant van het scherm veel smaller kunnen maken. Aan de zijkanten is de rand 24 procent dunner, boven (aan de weerszijden van de notch) is de rand 60 procent kleiner.

Verder heeft Apple afscheid genomen van de Touch Bar; de digitale aanraakstrip boven het toetsenbord. Die maakt plaats voor de traditionele F-toetsen. Een beslissing waar veel MacBook Pro-liefhebbers blij mee zullen zijn, want de Touch Bar was niet bij iedereen even geliefd.

Meer poorten

Een andere controversiële keuze van Apple was om de Pro-apparaten uit te rusten met slechts één type aansluiting: usb-c. De nieuwe MacBook Pro 2021 heeft er twee poorten bij, want hdmi en de sd-kaartlezer maken hun rentree. Zo hoef je niet langer altijd een adapter mee te slepen. Ook heeft de MacBook Pro drie Thunderbolt 4-poorten (usb-c).

En er is meer wat terugkeert, want de MagSafe-connector is na vijf jaar terug. Dit is de magnetische oplaadconnector, die de oplader op de juiste plek houdt. Hierdoor schiet de oplader los als jij (of je hond of kat) tegen de kabel aan loopt, zodat de MacBook niet gelijk op de grond stuitert. De MagSafe-oplader ondersteunt ook snelladen. Binnen 30 minuten zit de accu op 50 procent.

M1 Pro en M1 Max

De twee MacBook Pro-modellen hebben een nieuwe, speciaal voor de Pro ontwikkelde chip. Ze zijn er in twee versies. Allereerst is er de M1 Pro. Die heeft een processor met tien cpu-kernen (twee meer dan de M1), waarvan acht performance kernen en twee efficiency kernen. Ook heeft hij zestien grafische kernen. Volgens Apple is de M1 Pro liefst 70 procent sneller dan de Apple Silicon-chip van de vorige generatie: de M1.

Daarnaast is er een M1 Max. Die heeft dezelfde 10-core cpu, maar beschikt over liefst 32 grafische kernen. Ook heeft de Max-variant 64 GB RAM in plaats van 32. Met 57 miljard transistors (70 procent meer dan de M1 Pro) is de M1 Max de grootste chip die Apple gemaakt heeft.

Aan kracht wint de MacBook Pro dus flink. Volgens Apple gaat het bouwen van projecten in Xcode bijvoorbeeld tot 3,7 keer sneller dan bij de 13 inch-MacBook Pro. En door de betere gpu verloopt het renderen van een 4K-video in Final Cut Pro tot 9,2 keer zo snel. Met een snellere M1 Max is dat zelfs 13,4 keer.

Mini-led-scherm en ProMotion

Mede door de efficiëntere chip gaat de batterijduur erop vooruit. Op het 14 inch-model kun je tot 17 uur video kijken, 7 uur langer dan bij het vorige model. Bij de 16 inch-MacBook Pro 2021 is dat zelfs 21 uur; 10 uur langer dan bij zijn voorganger.

Het scherm van de MacBook Pro’s heeft ook een dikke upgrade gekregen. Het display heeft mini-led-technologie. Bij deze schermtechniek worden achter de pixels kleine led-lampjes geplaatst. Doordat de leds individueel te dimmen zijn, leveren ze veel van dezelfde voordelen als oled. De zwarttinten zijn bijvoorbeeld dieper en de contrastwaarden hoger.

Het scherm is ook uitgerust met ProMotion. Dit betekent dat het display veel sneller kan verversen: tot 120Hz. Voorheen was de snelheid nog 60Hz. Door de snellere verversingsfrequentie zal de MacBook veel sneller aanvoelen. De weergave ziet er vloeiender uit en je Mac reageert sneller op je handelingen. Dit merk je vooral bij het scrollen en het spelen van games.

MacBook Pro 2021: prijzen en release

De MacBook Pro 2021 is vandaag al te pre-orderen. Vanaf volgende week heb je de nieuwe MacBook Pro op z’n vroegst in huis. De instapprijs van de 14 inch-MacBook Pro kost 2249 euro. Voor het grotere Pro-model betaal je minstens 2749 euro. Hoeveel de Mac kost, hangt onder meer af van de opslagcapaciteit en processor die je kiest.

14-inch MacBook Pro: vanaf 2249 euro

16-inch MacBook Pro: vanaf 2749 euro

Ter vergelijking: de vorige 13-inch MacBook Pro (die Apple overigens nog steeds verkoopt) betaal je een vanafprijs van 1449 euro. Ook de 16 inch-MacBook Pro is duurder geworden, want zijn voorganger kostte 2699 euro.