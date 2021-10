Gerucht: nieuwe MacBook Pro krijgt notch voor webcam

Er circuleren vaker vreemde geruchten op het internet, maar deze is wel heel gek. De nieuwe MacBook Pro die Apple volgende week aankondigt, krijgt mogelijk een notch. Daar zouden een webcam, microfoon en True Tone-sensor in zitten.

‘Notch voor nieuwe MacBook Pro’

Op 18 oktober kondigt Apple waarschijnlijk de nieuwe MacBook Pro aan. De laptop, die zou verschijnen in 14 en 16 inch-varianten, ondergaat een flinke metamorfose. Zo worden de schermranden vermoedelijk een stuk dunner. Om dat mogelijk maken, krijgt de MacBook Pro volgens MacRumors mogelijk een notch. De website baseert zich op geruchten die te lezen zijn op Reddit en het Chinese sociale netwerk Weibo.

We nemen deze informatie met meer dan een paar korrels zout, maar helemaal onmogelijk is het niet. Als Apple de randen van de MacBook inderdaad flinterdun maakt, blijft er weinig ruimte over voor de webcam.

Zo kan de nieuwe MacBook Pro er volgens MacRumors uitzien

Het bedrijf zou de kwaliteit van die camera juist willen verbeteren. Omdat veel mensen nog steeds vergaderen via Zoom of soortgelijke diensten is het natuurlijk fijn als je scherp in beeld komt. De resolutie gaat daarom waarschijnlijk omhoog van 720p naar 1080p.

De vermeende notch van de MacBook Pro is volgens de geruchten ongeveer net zo groot als die op de iPhone 12. Naast de webcam zou Apple ook een microfoon en een True Tone-sensor onderbrengen in de uitsnede. True Tone zorgt ervoor dat het scherm kleuren in elk licht correct weergeeft.

Dit verwachten we van Apples Unleashed-evenement

Apple kondigt de nieuwe MacBook Pro’s naar verwachting aan tijdens het Unleashed-evenement. Dat gaat aanstaande maandag, 18 oktober, om 19.00 Nederlandse tijd van start. Naast een nieuw design krijgen de laptops waarschijnlijk een M1X-chip. Dat is een snellere variant van de M1-processor die we onder meer in de MacBook Air vinden.

Tijdens het evenement krijgen we mogelijk ook een herontworpen Mac mini te zien, die eveneens op de M1X-chip draait. Daarnaast blijven we hopen op de AirPods 3. De release van die nieuwe oordopjes laat al enige tijd op zich wachten.

