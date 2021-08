MacBook Pro 2021 komt er nu echt aan: ‘Apple start massaproductie’

De release van de MacBook Pro 2021 laat niet lang meer op zich wachten. Apple zou begonnen zijn aan de massaproductie van de nieuwe laptops. Wanneer de nieuwe MacBook Pro wordt aangekondigd, is nog niet duidelijk.

Massaproductie van MacBook Pro 2021 gestart

De fabrieksmedewerkers van Apple moeten aan de bak. Voor eind november moeten er tussen de 600,000 en 800,000 exemplaren van de splinternieuwe MacBook Pro 2021 van de band rollen.

DigiTimes schrijft dat de massaproductie van de nieuwe Pro-laptops inmiddels op gang is gekomen. De website heeft hiervoor gesproken met betrokkenen bij het productieproces.

Zij melden dat de MacBook Pro van 2021 in twee formaten verschijnt: 14 en 16 inch. De grootste verandering is de komst van een mini-led-scherm. Dit displaytype gebruikt Apple al voor de iPad Pro en blinkt uit in het tonen van contrasten. Daar waar een ‘normaal’ lcd-scherm uit enkele honderden ledlampjes bestaat, zijn er bij mini-led duizenden lampjes nodig.

Nieuw design op komst

Ook verwacht DigiTimes dat de nieuwe MacBook Pro een fris design krijgt. Apples beste laptop ziet er al jaren ongeveer hetzelfde uit, maar zou nu een meer industrieel ontwerp krijgen. Volgens geruchten hebben de nieuwe MacBooks een industrieel design met hardere randen en een meer hoekig ontwerp.

Wanneer de release van de MacBook Pro 2021 plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Omdat de iPhone 13 (hoogstwaarschijnlijk) in september wordt aangekondigd, lijken oktober of november logische opties.

Volgens geruchten wil Apple dit najaar meerdere nieuwe producten presenteren, waaronder de AirPods 3 en Apple Watch Series 7. Het is daarom onwaarschijnlijk dat het bedrijf al deze aankondigingen tijdens één evenement doet.

Meer over de nieuwe MacBook Pro

Na jaren van kleine upgrades en vorig jaar een berg onzichtbare verbeteringen, is het in 2021 tijd voor een grote sprong voorwaarts. We verwachten dat de nieuwe MacBook Pro een nieuw design, ander scherm en meer aansluitingen krijgt. Ook MagSafe zou naar de beste Apple-laptop komen. In onderstaand artikel blikken we verder vooruit op de MacBook Pro van 2021.

